A Pápai Évkönyv immár digitális formában is elérhető

Az új felület a Római Kúria dikasztériumairól, az egyházmegyékről, a szerzetesi intézményekről és az apostoli nunciatúrákról kínál információkat. A projektet a vatikáni Államtitkárság és a Kommunikációs Dikasztréium együtt fejlesztette ki, és a közelmúltban mutatták be XIV. Leó pápának.

Edgar Peña Parra érsek, helyettes államtitkár; Lucio Adrián Ruiz, a Kommunikációs Dikasztérium titkára, valamint két másik dikasztérium további képviselői kíséretében a Szentatya hajtotta végre az első bejelentkezést, és személyesen próbálta ki a felületet.

„Köszönöm ezt a munkát, amely nagy segítségére lesz mindazoknak, akik az Egyház szolgálatában állnak” – mondta Leó pápa a jelenlévőknek a megnyitó eseményen. Arra bátorította őket, „folytassák ebben a szolgáló lelkületben, hogy ami ma gondoskodással és odafigyeléssel megszületik, idővel még nagyobb segítséggé válhasson”.

A Pápai Évkönyvet – amely a középkori Liber Pontificalis (a pápák életrajzainak gyűjteménye) hagyományát folytatja – a 20. század közepén adták ki először mint alapvető hivatkozási pontot mindazok számára, akiknek hivatalos információkra van szükségük a Katolikus Egyházról világszerte. Az, hogy ugyanennek a korpusznak az anyaga online is kereshető, jelentős lépést jelent az egyetemes Egyház szolgálatában álló információs eszközök megújításában és modernizálásában. A vatikáni Államtitkárság nyilatkozata szerint az, hogy a gyűjtemény elérhető bármely eszközről – böngészőn vagy applikáción keresztül –, áthidalja a nyomtatott változat kötöttségeit, és a Szentszék információs örökségét könnyen hozzáférhetővé teszi.

A digitális évkönyvet kifejezetten széles felhasználói kör számára tervezték szolgálati eszközként. Elsősorban a Római Kúria dikasztériumainak szánják, amelyek működésükhöz folyamatosan naprakész adatokra támaszkodnak. Az apostoli nunciatúráknak stratégiai forrást ajánl a diplomáciai és lelkipásztori munkájukhoz, a püspöki konferenciáknak pedig lehetővé teszi, hogy mélyebben megértsék az egyházi valóságokat a különböző területeken.

Szerzetes intézmények, pápai egyetemek, kutatóközpontok és más akadémiai intézmények hozzáférést kapnak a Szentszék hivatalos közleményeivel összhangban lévő adatokhoz.

Újságírók és egyházi kommunikációs szakemberek is hiteles referenciaként támaszkodhatnak a platformra, amely hiteles tartalmat és megbízható, ellenőrzött információkat kínál.

Olyan információk, mint új kinevezések, hivatali változások és egyházi szervezeti módosítások, nem az évkönyv következő nyomtatott kiadásában lesznek olvashatók, hanem ezek az adatok rövid időn belül megjelennek az online felületen.

A rendszert részletes keresési funkciókkal látták el, amelyek lehetővé teszik, hogy a felhasználók név, egyházmegye, hivatal, szerepkör, ország vagy intézményi terület alapján szűrjék az adatokat.

„Amikor a kommunikáció egyre gyorsabbá és globálisabbá válik, azonnali és megbízható adatok kínálása az Egyház életéről azt jelenti, hogy a technológiát az egyházi küldetés szolgálatába állítjuk – hangsúlyozta Edgar Peña Parra érsek. – Ez az odafigyelés, az átláthatóság és a felelősség jele a katolikus közösségek és mindazok felé, akik igyekeznek megérteni az Egyház valóságát a világban.”

A vatikáni Államtitkárság vállalta a digitális Pápai Évkönyv átfogó koordinációját, meghatározva az intézményi követelményeket, az identitással kapcsolatos szempontokat és a felhasználói élmény alapelveit. A Kommunikációs Dikasztérium – és különösen annak Technológiai Hivatala – volt felelős a digitális infrastruktúra technikai fejlesztéséért, az adatbázis elkészítéséért és az Egyház Központi Statisztikai Hivatala által előkészített adatok normalizálásának folyamataiért. A projektben olyan fiatal szakemberek is részt vettek, akik szolgáltatástervezés és felhasználói élmény terén képzettek, így biztosítva, hogy a platform technikai megbízhatósága összhangban legyen a használhatósággal és az áttekinthetőséggel.

A kezdetektől fogva folyamatosan fejlődő projektként elképzelt digitális évkönyv mind tartalmában, mind terjedelmében fokozatosan bővülni fog. A jövőbeli fejlesztések között szerepel az archívumokból és korábbi nyomtatott kiadásokból származó történelmi információk feltárása és integrálása, valamint új kiadások, amelyek idővel bővíteni fogják a platform funkcióit és elemzési lehetőségeit. Ennek fényében az Államtitkárság felkéri mindazokat, akik a platformot használni fogják, hogy aktívan járuljanak hozzá annak fejlesztéséhez, és a szolgáltatás javítására vonatkozó észrevételeiket és javaslataikat a következő címre küldjék el: annuariopontificio@sds.va.

A platform IDE kattintva érhető el.

Az évkönyv az iOS- és Android-rendszerekre készült dedikált alkalmazáson keresztül is elérhető. A felhasználóknak regisztrálniuk kell a webes verzión, vagy le kell tölteniük az alkalmazást az App Store-ból vagy a Google Play-ből.

A digitális Pápai Évkönyv előfizetéses rendszerben működik, kétféle csomaggal, amelyek mindegyike garantálja az állandó hozzáférést az adatbázishoz és a napi adatfrissítéseket.

Forrás, fotó és videó: Vatican News

Hollósi Judit/Magyar Kurír