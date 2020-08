A papok a béke közvetítői Belaruszban, a püspökök igazságot és tárgyalást kérnek

A Belarusz Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Tadeusz Kondrusiewicz felhívásában így fogalmazott: „Történelmünk e sorsdöntő pillanatában a végtelen irgalom, szeretet és béke Istenének nevében arra kérem az egymással szemben álló feleket, hogy vessenek véget az erőszaknak! Békés munkára és testvéri köszöntésre teremtett kezeiteket ne fegyverrel és kövekkel emeljétek fel! Hagyjátok, hogy az erőszak sodrása helyett az igazság által vezérelt párbeszédre és a kölcsönös szeretetre épülő érvek vezessenek benneteket!” Minszk érseke emlékeztetett a belarusz nép történelmére, s felidézte azokat a kihívásokat, melyekkel az évek során szembe kellett néznie. „Szem előtt tartva ezt az értékes tapasztalatot – mondta – a társadalom válságának mihamarabbi legyőzéséért és az erőszak megfékezéséért javaslom, máris szervezzék meg a rendkívüli tárgyalás és párbeszéd lehetőségeit, hogy tárgyalóasztal körül, s ne a barikádok mögül döntsenek hazánk jövőjéről. Arra kérek minden jóakaratú embert, buzgón imádkozzon országunk békéjéért és nyugalmáért.”

„Az emberek minden este kimennek az utcára tüntetni. Az erőszak egyre csak növekszik. Az utakon villanógránátokat és lángoló gumiabroncsokat látunk. Az emberek dühösek. A tüntetések Minszkből az egész országra kiterjedtek. Ez csak a kezdet. Nem tudjuk, hogy végződik majd. Már csak a békéért esdeklő ima ereje maradt meg nekünk” – mondta a SIR hírügynökségnek nyilatkozva Alexander Ulas atya, a belarusz püspöki konferencia honlapja, a Catholic.by igazgatója. Beszámolt a drámai helyzetről, amelybe az ország került, miután kihirdették az elnökválasztás – Aljakszandr Lukasenka immár hatodik mandátumát megerősítő – eredményét. Az elmúlt 24 órában kétezer embert tartóztattak le, egy tüntető az éjszaka folyamán életét vesztette: az esetet a belügyminisztérium is igazolta, álláspontjuk szerint azonban a tüntető robbanószerkezet elhajítására készült, mely még a kezében volt, amikor a halálát okozva idő előtt felrobbant. Sok száz sebesült, több ezer letartóztatás, több tucat eltűnt személy – köztük egy független oldal újságírója, akiről azóta sincs hír.

A helyzetet bonyolítja, hogy Belarusz és Oroszország ortodox egyházai elismerték Lukasenka elnököt. Pavel minszki metropolita üzenetében gratulált az elnöknek, ezáltal hivatalosan is elismerte újraválasztását. Kirill moszkvai pátriárka is hasonlóképp gratulált, s elismerését fejezte ki, amiért „hosszú évek óta védi az ország nemzeti érdekeit, gondoskodva társadalmi és gazdasági fejlődéséről, polgárainak biztonságáról és nyugodt életéről”.

A Catholic.by oldal beszámolt arról, hogy Belarusz különböző részein katolikus papok is kimentek az utcákra, hogy a béke közvetítőiként lépjenek fel a tüntetők és a rendőrök között. „Az utcákon az embereknek olyan érzésük támad, mintha a rendőrök között belarusz egyenruhába öltöztetett orosz különleges erők is jelen volnának, már csak azért is – jegyezte meg a Catholic.by igazgatója –, mert az nem lehet, és túlságosan is furcsa volna, hogy országunk lakosai a sajátjaik ellen fordulnának.”

Ahol csak lehetséges, a templomok éjjel-nappal nyitva maradnak, hogy az emberek imádkozhassanak a békéért. Minszkben csak egy templom ajtaját tartják nyitva, mert a rendőrség éjszakánként lezárja a belvárost. „Napközben minden a szokásos kerékvágásban megy tovább – mondta Ulas atya. – Az utcákon zajlik az élet, pont mint azelőtt, az üzletek nyitva vannak. Még a televízióban is úgy tűnik, nem történik semmi különös. Senki sem számol be a tüntetésekről. Az internetes oldalakat három napra blokkolták. A sajtót kontrollálják. A független újságírók börtönbe kerülhetnek. Nagyon nehéz dolgozni.”

A Catholic.by oldalon közzétett felhívásban Aleh Butkiewicz vityebszki püspök azt írta:

Csak egy kiút létezik: az igazságot kell keresni! Fontos, hogy határozottak legyünk, és az igazságot védjük, ne az ámítást. Ám az igazságra nem lelhetünk rá ott, ahol erőszak dúl.”

Ezért kéri, hogy szelídüljön a tüntetők hangja, s a konfliktusokat párbeszéddel, civilizált módon oldják meg. „Segítsen bennünket ebben az Isten, mert tudja, hogy a jó mindig sokkal erősebb a rossznál. Ezt ma mindannyiunknak meg kellene jegyeznünk.”

Alekszander Shramko minszki ortodox pap augusztus 14-én arról tájékoztatott: „Ma Pavel metropolita, pátriárkai exarcha kiment a hívőkhöz, akik az egyházi vezetés által nem engedélyezett körmenetre gyűltek össze, és bocsánatot kért tőlük azért, hogy idő előtt gratulált Lukasenkának a választási győzelméhez. Pavel metropolita egyetértett a jelenlévőkkel, hogy a rosszat néven kell nevezni és nem szabad megbékélni az erőszakkal. A metropolita közölte, felszólította Lukasenkát, hogy szüntesse be a tiltakozók elleni erőszakot. »A metropolita információt kapott a Belaruszban zajló eseményekről, látta a letartóztatásokról készült videókat, felháborodott, elrettent és elkeseredett« – mondta az újságíróknak a Belorusz Ortodox Egyház sajtótitkára, Szergej Lepin protoijerej.” (Forrás: Ortodox Szemle)

Fordította: Balláné Sárközi Jáhel

Forrás és fotó: SIR hírügynökség



Magyar Kurír