A Pázmány díszdoktorává avatták Joseph Vandewallét, az Európai Akadémia tagját

Az eseményen Szolgay Péter professor emeritus, az Magyar Tudományos Akadémia doktora laudációjában felidézte, hogy a PPKE az Információ Technológiai és Bionikai Kara (ITK) indításánál célkitűzés volt, hogy emberközpontú technológiákat értő szakembereket képezzenek. Ezért nemzetközi példák követésére törekednek és nemzetközi támogatásokat kapnak.

Joseph Vandewalle az Európai Akadémia és a Belga Tudományos Akadémia tagja, valamint a Leuveni Katolikus Egyetem professzora, utóbbi intézmény a PPKE ITK növekedésében is nagy szerepet játszott. A PPKE ITK és a Leuveni Egyetem Műszaki Tudományok Kara között intenzív az együttműködés, a celluláris neurális hálózatok kutatásában dolgoznak együtt, illetve a Pázmány számos MSc és PhD hallgatója végzett már kutatásokat Vandewalle professzor laboratóriumában. Roska Tamás és Joos Vandewalle professzorok között nemzetközi konferenciák megszervezése során is szoros együttműködés volt. 2013-ban egyébként éppen Joseph Vandewalle javaslatára kapott Roska Tamás tiszteletbeli doktori címet Leuvenben – idézte fel Szolgay Péter.

Vandewalle professzor beszédét Roska Tamás emlékének ajánlotta, aki szavai szerint ösztönző, dinamikus, bátor és odaadó kutató, oktató és vezető volt. Felidézte a két egyetem közös történelmét, kiemelve, hogy mindkét intézmény Európa ősi katolikus egyetemeihez tartozik. Joseph Vandewalle 1978-ban járt először Budapesten, akkor ismerte meg Roska Tamás professzort. Az 1990-es években több közös projektjük volt a sejtes neurális hálózatokkal kapcsolatban. Kutatásaik nagy része illeszkedik a világ legnagyobb, innovatív kutatásokat publikáló szakmai társaságba (IEEE). Joseph Vandewalle rámutatott, hogy a PPKE ITK-n az informatika és a bionika összekapcsolása igen előrelátó lépés, és a világon is egyedülálló. A kar nemzetközileg is jelentős kutatási tevékenységet fejt ki többek között a neuromorf informatika, a nanotechnológiák, az idegtudományok területén. A két egyetem együttműködését tovább erősítette, hogy Vandewalle professzor éveken át tagja volt az ITK mérnökképzése tanácsadó testületének, illetve Roska professzort is gyakran hívták külföldi zsűritagként egy-egy PhD-védésre. A két egyetem közös értéke többek között, hogy mindig szem előtt tartja az emberközpontú megközelítést az oktatásban és a kutatásban – fogalmazott Joseph Vandewalle.

A díszdoktoravatás szertartása után a jubiláló munkatársak köszöntése és díjazása következett, majd Kuminetz Géza, a PPKE rektora Civilizáció és kultúra katolikus szemmel című előadását hallhatták a jelenlévők, aki Kornis Gyula vélekedését idézte, mely szerint a civilizáció kívülről szabályoz, a kultúra pedig belülről, organikusan fejleszt. (Előadásáról bővebben IDE kattintva olvashatnak.)

Forrás és fotó: PPKE



