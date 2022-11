A Pázmány ITK oktatói és munkatársi közösségének fatimai zarándoklata

A 28 fős csoport Portóban, a gyönyörű Szentháromság-templomban szentmisével kezdte zarándoklatát, majd egy helyi idegenvezető segítségével megtekintették a város legfontosabb látnivalóit. A templomok történetén keresztül bepillantást nyerhettek Portugália és a helyi egyház történelmébe is. Elhangzott: Portugália erős katolikus hagyományokkal rendelkező ország, ahol nagyon korán, már a 4. században kialakultak az első egyházmegyék. A portugálok közel 90 százaléka ma is római katolikus, az Egyházhoz való kötődés európai viszonylatban magas.

Másnap továbbutaztak Fatimába.

Mint ismeretes: Fatimában 1917-ben fél éven át, összesen hat alkalommal jelent meg a Szűzanya három pásztorgyermeknek. A gyerekek írni, olvasni sem tudtak, a Rózsafüzér Királynőjeként bemutatkozó Szent Szűz mégis általuk kért megtérést, imádságot, bűnbánatot és engesztelést, és három titkot bízott a gyermekekre. Fatima azóta a világ egyik legnagyobb Mária-kegyhelye lett, évente több millió zarándok fordul meg itt, és központi szerepet játszik a portugál katolicizmus életében. A Mária-kegyhelyek közül Fatima több szempontból is különleges a magyarok számára is. A két kisebbik pásztorgyermek – Francisco és Jacinta Marto – boldoggá avatásának előkészítését egy magyar verbita szerzetes, az ötven éven át Fatimában élt Kondor Lajos atya vezette, aki életét a fatimai titkok megismertetésének szentelte; emellett egyik lelke volt a világon szétszóródott magyarság összefogásának is. Fatima másik jelentős magyar vonatkozása az itt található a Magyar Keresztút (Calvário Húngaro), valamint a kálvária végén épült Szent István-kápolna: a keresztút és a kápolna az emigrációban élő, Magyarországról elmenekült honfitársaink adományaiból épült, Kondor Lajos atya aktív közreműködésével.

A Fatimában töltött napok során a zarándokok részletesebben megismerhették a Szűzanya 1917-es jelenéseit, a pásztorgyermekekre bízott három fatimai titkot, továbbá bepillantást nyertek a jelenések utóéletébe és az Egyház általi elfogadásának folyamatába is.

A csoport felkereste az 1928-ban épült Rózsafüzér Királynője-bazilikát, amelyben a három látnok, Francisco, Jacinta és Lúcia nyugszik. Megtekintették a 2007-ben felszentelt Szentháromság-bazilikát is, amely 8633 ülőhelyével és negyvenezer négyzetméteres alapterületével a világ negyedik legnagyobb katolikus temploma.

A zarándoklat egyik csúcspontjaként Alessandro Caprioli atya magyar nyelvű szentmisét mutatott be a zarándokcsoport számára a Jelenések kápolnájánál, amely a jelenések pontos helyén épült 1918-ban, és ahol a látnok gyermekek leírása alapján készült Mária-kegyszobor található.

A PPKE ITK zarándokcsoportja egy koszorúval fejezte ki Kondor Lajos atya munkássága előtti tiszteletét és háláját a városkában néhány éve felállított szobra előtt, a róla elnevezett téren.

Mindenszentek ünnepén az olajfákkal szegélyezett Calvário Húngarón járták és elmélkedték végig a keresztutat.

Ezt követően szentmisén vettek részt a magyar szenteket ábrázoló üvegablakokkal díszített Szent István-kápolnában. A kálvária azon az útvonalon épült, ahol a pásztorgyerekek haladtak nap mint nap. A magyar zarándokok útközben érintették a Valinhos-ligetet, ahol a Szűz Mária-jelenések előtt egy angyal jelent meg a gyerekeknek, illetve amely az 1917. augusztusi Mária-jelenés helyszíne volt.

Aljustrel faluban, ahol a pásztorgyermekek születtek és éltek, mintegy három kilométerre a jelenések helyszínétől, a gyerekek családjainak eredeti állapotban fennmaradt házait látva a zarándokokat megérintette a házak egyszerűsége, a szerény körülmények. Franciscóék háza mellett ma is áll a terméskőből rakott kerítés is, amely előtt az utolsó jelenés és a napcsoda napján a híres fénykép készült a gyerekekről. A magyar csoport ellátogatott a falu régi templomába, ahol annak idején megkeresztelték a három gyermeket; a templom melletti temetőben megkeresték Kondor Lajos atya sírját is.

Fatima főterén minden este fél 10-kor közös rózsafüzér imádságot mondanak a zarándokok a Jelenések kápolnájánál, amelyet gyertyás körmenet követ. Ezeken az alkalmakon a PPKE ITK zarándokai is megtapasztalhatták a közös imádság magával ragadó erejét és örömét.

A zarándoklat Lisszabonban ért véget, ahonnan hálatelt szívvel, feltöltődve tértek haza.

