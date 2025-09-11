A Pécsi Egyházmegye férfitalálkozóinak ötödik évada kezdődik szeptemberben

A szeptember 19-én kezdődő új évadban a remény szentévéhez kapcsolódva a hit, a remény és a szeretet hármasában a reményre mint a jelen és a jövő erőforrására tekintenek. A második témakörben a családot mint a társadalom alapsejtjét veszik górcső alá a résztvevők; majd a Biblia mint életünk vezérfonala következik; végül a terveink és az élet kiszámíthatatlansága csap össze az ötödik évad utolsó témakörében.

Az első évadban a férfiak nagy sorskérdéseit állították előtérbe; a másodikban az emberi és isteni szó kérdésköreit, félelmeink és reményeink, kudarcaink és sikereink, valamint az Egyház és a világ összefüggéseinek témáit. A 2023 őszén indult harmadik évadban személyes életünk határvonalai, közösség és magány, Isten akarata személyes életünkben, valamint gyászunk és veszteségeink kérdésköreire keresték a választ. 2024 új perspektívát kínált a férfi imádsága, a test teológiája, egymás támogatásának lehetőségei és korlátai, valamint Isten rólunk való vélekedésének üzenetében.

A Felföldi László pécsi megyéspüspök kezdeményezésére indított, az édesapákat és nagyapákat, illetve minden nagykorú férfit megszólító találkozók koncepciója egy férfiakból álló csoport együttgondolkodásában forrta ki magát.

Az aktuális témát az egyházmegye kilenc településén: Pécsen, Mohácson, Szekszárdon, Pakson, Tamásiban, Dombóváron, Szigetváron, Siklóson és Bonyhádon dolgozzák fel.

Felföldi László pécsi megyéspüspök és a szervezők a 2025/26-os évadban is nagy szeretettel várnak minden érdeklődőt – felekezeti hovatartozástól függetlenül –, akit érdekelnek a férfilét kérdései.

A férfitalálkozók idei első témakörének helyszínei és időpontjai:

Pécs – szeptember 19. (péntek), 18 óra

Siklós – szeptember 25. (csütörtök), 18 óra

Mohács – szeptember 26. (péntek), 18 óra

Bonyhád – október 2. (csütörtök), 18 óra

Szekszárd – október 3. (péntek), 18 óra

Paks – október 10. (péntek), 18 óra

Tamási – október 17. (péntek), 18 óra

Dombóvár – október 24. (péntek), 18 óra

Szigetvár – november 7. (péntek), 18 óra

További információk, helyszínek és időpontok ITT találhatók.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

