A pedagógia hosszú lejáratú befektetés – Jubileumi tanévzáró Jánoshalmán

A főpásztor szentbeszédében leszögezte: nagy álom valósult meg Jánoshalmán harminc évvel ezelőtt, a világháború előtt ugyanis működött katolikus iskola itt, de a kommunizmus eltörölte azt. Olyan nagy elődök, mint Belon Gellért, Udvardy József plébánosok, akik később püspökök is lettek, bizony szerették volna, ha katolikus iskola lett volna a városban, de nem láthatták létrejöttét. A rendszerváltás után Tajdina József plébános volt az, aki végigjárva a hosszú rögös utat, elindította 1993. szeptember 5-én az új katolikus iskolát, akkor 65 diákkal. Az akkori vetés cseperedett fel, mára fává növekedett – fogalmazott Bábel Balázs érsek. – Egy emberöltő telt el azóta.

Az érsek feltette a kérdést, amit Keresztelő Szent János születésekor feljegyezeztek: Mi lesz ebből a gyermekből? Érdekes lenne megtudni, hogy a harminc év alatt itt végzettekből mi lett – mondta a főpásztor.

A pedagógia hosszú lejáratú befektetés. Olyan, mint a tölgyfa, amely soká fejlődik. A tanítás lényege, hogy dolgozunk, de soha nem tudjuk, hogy mikor érik be a jó példa.

Bábel Balázs megosztotta egy személyes élményét: egy haldoklóhoz hívták, aki a marxista elveket oktatta az egyetemen. A halála előtt megtért. Kiderült, hogy valaha piarista diák volt, és élete végén rendezni tudta az életét.

A főpásztor Keresztelő Szent János személyéből kiindulva kiemelte: érdekes, hogy nagyon várták a születését az idős szülők, mégis korán, fiatalon a pusztában élt, ami látszólag ellentmondásos tény. Ám mára az esszénus közösség életével megismerkedve látjuk, hogy szinte ószövetségi szerzetesként élték az életüket; egyfajta rend szerint éltek, és önfenntartók voltak, nagyon ügyeltek a lelki tisztaságra.

Keresztelő Szent János ezért is hirdette a bűnbánatot, és ezért ismerte jól a Bibliát. A pusztában egy akkori iskolának megfelelő helyre küldték idős szülei.

Az utolsó és legnagyobb próféta lett, aki nemcsak jövendölt a Megváltóról, hanem rá is mutatott, ráadásul a rokona is volt. Az ő személye példát ad mindenkinek – hangsúlyozta Bábel Balázs.

Az érsek elmesélte, hogy előző vasárnap egy ministránstól megkérdezte, mi szeretne lenni. A gyerek furcsa választ adott: sekrestyés vagy kántor. A főpásztor erre megkérdezte, hogy miért nem pap. A fiú azt válaszolta, hogy azért, mert édesapja nem engedi. Ebből is látszik, hogy Isten már fiatalon is megszólíthat embereket, amit sem erőltetni, sem elnyomni nem szabad. Nevelni a szabadság útján lehet, a példaadás által. A pedagógiának legfontosabb eszköze a példaadás.

A szavak elszállnak, a példák vonzanak.

Az megmarad. A szavak, melyek egy-egy órán elhangzanak, elfelejtődnek, ám példájuk megmarad hosszú időre – mondta Bábel Balázs.

Az érsek az ősi hálaadó himnusz szavaival zárta beszédét: „Téged, Isten, dicsérünk, téged Úrnak ismerünk.”

A szentmise után ünnepi műsor következett, melyben a színjátszó szakkörös gyerekek – Jacsóné Szabó Erika vezetésével – az iskola védőszentje, Szent Anna életét feldolgozó színdarabot mutattak be.

Kaszás Eszter igazgatónő tanévértékelő beszédében köszönetét fejezte ki az intézmény támogatóinak, valamint az iskolában több mint húsz éve dolgozó pedagógusoknak, akik hűséges munkájuk elismeréseként ajándékcsomagot vehettek át.

Kiemelte az intézmény idei jelmondatát – „Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá” (1Pt 2,5) –, mely tükrözte a régóta várt felújítás és építkezés folyamatát is. A mostani kivitelezés során tornacsarnokkal, természettudományi szaktanteremmel, nyelvi laborral és könyvtárral bővült az iskola, megújult a folyosók burkolata, a mosdók, valamint a teljes internethálózat is, és a biztonság érdekében tűzjelző rendszert is kialakítanak, sőt a tantermek padlózata is megújul idén nyáron.

A 2022/23-as tanév végén az igazgató a Szent Anna-érem arany fokozatával jutalmazott több diákot, illetve négy tanuló kiérdemelte a Szent Anna Kis Büszkesége plakettet.

Az ünnep zárásaként az intézmény közössége a 2023-as pápalátogatás hivatalos dalát énekelve kérte Krisztust, lobbantson bennük új lángot, adjon erőt és segítse őket.

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír