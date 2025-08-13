A Piarista Rend Magyar Tartományának közleménye: Intézményeink és rendünk mindenkit meghallgat

A Piarista Rend Magyar Tartományához augusztus 11-én egy volt óvodás fordult, aki azt állítja, hogy több mint tíz évvel ezelőtt, óvodás korában fizikai bántalmazás érte a nagykanizsai intézményben. A rend a bejelentést haladéktalanul továbbította a hatóságok felé, és belső vizsgálatot indított.

A Piarista Rend Magyar Tartománya elkötelezett a teljes körű igazságfeltárás és a ránk bízott gyermekek feltétlen védelme mellett.

2025. augusztus 11-én egy ma 18 év alatti, volt óvodás panasszal fordult hozzánk. A bejelentő azt állítja, hogy a 2010-es évek elején, a nagykanizsai piarista óvoda növendékeként fizikai bántalmazást szenvedett el.

A Piarista Rend Magyar Tartománya 2019 óta működteti intézményeiben a Biztonságos Iskola Tartományi Tanácsot (BITT), amelynek legfőbb célja a biztonságos, elfogadó és gyermekközpontú környezet megteremtésének és fenntartásának elősegítése. A bejelentés nyomán a BITT megkezdte a tényfeltárást és a kapcsolatfelvételt az ügy kivizsgálásához, amelyhez 18 év alatti fiatal esetén szülői beleegyezés szükséges. A BITT megkeresésére ma délig nem érkezett válasz a bejelentőtől.

A bejelentést augusztus 12-én továbbítottuk a nagykanizsai intézményben vizsgálatot végző hatóságok felé is. A folyamatban levő vizsgálatban a nagykanizsai intézmény mindenben együttműködik a hatóságokkal.

Ahogy a rend képviselője korábban a Szemlélek magazinnak adott interjújában is fogalmazott: „a felelősségünk nem merülhet ki a jogszabályok betartásában, hanem a lelkiismeret szavát kell követnünk”. Ez a lelkiismeret arra kötelez minket, hogy minden egyes áldozatot meghallgassunk, függetlenül attól, mikor történt a sérelem.

Megerősítjük, hogy a korábban bejelentett rendszerszintű reformokat – a jelzési protokollok automatizálása, a kötelező képzések és a független külső audit – fontosnak tartjuk. A múlt sebeit akkor gyógyíthatjuk be, ha szembenézünk velük, és olyan rendszert építünk, amely a jövőben a leghatékonyabban védi meg a gyermekeket. Minden bejelentést a személyiségi jogok tiszteletben tartásával és a legmagasabb szintű komolysággal kezelünk.

Budapest, 2025. augusztus 13.

