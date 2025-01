A premontrei préposti széktemplomot építő pálos remeterendre emlékeztek Nagyváradon

Az Egyházban elkötelezett életet tekintve a pálos az első rend, Thébai Szent Pál alapította – mutatott rá Fejes Rudolf Anzelm premontrei apát a szentmise bevezető részében. Rájuk gondolva, értük, az ő munkásságukét és a premontrei rend előrehaladásáért mutatták be a szentmisét.

Remete (Thébai) Szent Pál a védőszentje az egyetlen magyar alapítású rendnek, a pálosoknak, és nem tévesztendő össze Szent Pál apostollal. A kora keresztény időkben élt, és az üldöztetés elől menekült. Egyiptomi dúsgazdag családból származott, szüleit 16 évesen már elveszítette, a lánytestvérét pedig férjhez adta. Sógora azonban ellenséges volt vele szemben – ezért Pál azt gondolta, hogy fel fogja őt is jelenteni. A legenda szerint vértanúságot azonban nem tudott Krisztusért vállalni, inkább a sivatagba menekült, mely akkoriban lakott volt. Egy barlangban húzódott meg, és ott élt magányosan hatvan éven keresztül, mígnem Remete Szent Antal egy látomás nyomán felkereste őt. Azt, hogy Isten is azt akarta, hogy a két remete találkozzon egymással, jelezte, hogy a holló, aki mindig élelmet vitt Pálnak, fél cipó helyett immár egy kerek egész kenyeret adott neki.

A pálosok bizonyos értelemben a premontreiek „rokonai”, hiszen mindkét rend a Szent Ágoston-i életszabályt követi. A pálos rendet a 13. században a legenda szerint Boldog Özséb alapította a Mecsekben és a Pilisben élő remetékből. Nagy érdeme a pálos rendnek, hogy az évszázadok folyamán törekedett a magyar jelenlét biztosítására Rómában. A „kalapos király”, II. József őket is feloszlatta. 1802-ben, a rendek visszaállításakor az ő érdemeikre azonban nem figyeltek, ezért nem is kapták vissza jogaikat. Vallásalapba gyűjtött vagyonukat szétosztották, nagyváradi templomukat is a premontreiek kapták meg. A templom ma is őrzi az egykori pálos jelenlét nyomát, például a padokat a Remete Szent Pál legendás élettörténetéből vett faragványok díszítik.

Szöveg: Ciucur Losonczi Antonius



Forrás és fotó: Erdon.ro



