A Pueri Cantores nemzetközi szövetség választási gyűlését tartották Párizsban

A kétnapos találkozó augusztus 29-én, pénteken közös imádsággal kezdődött. A résztvevők egyéni imádság után közös vesperással kérték Isten áldását munkájukra és hivatásukra a Notre Dame-ban.

A vesperást követően a nemzeti szövetségek delegációi fogadáson vettek részt, melyen a hivatalos köszöntéseket követően a résztvevők kötetlen beszélgetések során ismerhették meg egymás, a környező vagy távoli szövetségek napi munkáját, örömeit, gondjait.

A fogadás után ünnepi hangversenyt tartottak a Salle Gaveau-ban.

Az esti koncerten két kórus lépett fel: az 1907-ben alapított Les Petis Chanteurs a la Croix de Bois (A keresztfa kis énekesei) Vincent Thomas vezetésével; valamint a Le Choeur National Pueri Cantores (Pueri Cantores Nemzeti Kórus), amely 2025 januárjában alakult az ország minden tájáról érkező válogatott ifjú énekesekből mintegy fesztiválkórusként.

A múlt, jelen, jövő és a különböző kontinensek más és más kulturális hagyományainak közös üzenetét hordozta énekük: a szeretet és a béke iránti vágyakozást, ünnepi, demonstratív zenés hitvallás formájában.

Augusztus 30-án, szombaton a nemzeti delegációk tagjaiból álló közgyűlés módosította a szövetség alapszabályát, mely szerint a jövőben egy ciklus nem öt, hanem négy évig tart majd, igazodva a dikasztérium választási ciklusaihoz.

A második hivatali időszakát betöltő Jean Henric elnök záróbeszédében beszámolt az elmúlt tíz év fejlődéséről, új tagországok – köztük Magyarország – csatlakozásáról, valamint az elmúlt időszak nemzetközi kórustalálkozóiról, kiemelve a másfél hónappal ezelőtti müncheni világtalálkozót.

Ezt követően a résztvevők titkos szavazással döntöttek az új elnök személyéről, s egyhangúlag a stockholmi Elisabeth von Waldsteint választották meg a következő négy évre.

Von Waldstein asszony székfoglaló beszédében hangsúlyozta, hogy

a Pueri Cantores két lábon álló közösségi mozgalom: az egyik láb az Istenbe vetett hit és az iránta való feltétlen bizalom a megbékélés érdekében, a másik pedig a zene, szorosabban az énekes zene területén végzett fokozatos előreplépés;

ha a lábak közül az egyik megsérülne, alapjaiban rázkódik meg a cél, a felebaráti szeretet és a népek barátságának megfelelő hirdetése.

A delegációk közössége szentmisével adott hálát az elmúlt időszak eredményeiért, Isten áldását kérve a további hatékony munkára az új elnök vezetése alatt.

Szöveg: Pueri Cantores International Magyar Szövetsége



Forrás és fotó: Puericantores.org



Magyar Kurír