A ráti gyermekotthon lakói a pozsonyi magyar katolikus közösséghez látogattak

Egy rendkívül gazdag héten vagyunk túl, melynek során nemcsak adtunk, hanem rengeteget kaptunk is.

Színes és izgalmas programokkal vártuk őket: fagyizás, sportnap, sütögetés, csokikóstolás, Family Park, a bősi vízierőmű, a dunaszerdahelyi strand, állatkert, városnézés, kerti parti és piknik. Új barátságok születtek, és sokat tanulhattunk egymástól.

Szeretnék röviden beszámolni a napok eseményeiről, hogy azok is átélhessék a hangulatot, akik nem tudtak részt venni.

A ráti gyermekotthonból érkező gyerekek az érkezés napján máris egy pozsonyi fagyizóban kóstolhatták meg „a világ legjobb fagyiját”. Ezután elfoglalták a szállásukat, majd gulyással fogadtuk őket.

Másnap sportnapot tartottunk a Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium tanulóival, tanáraival és a ráti gyerekekkel együtt. Az iskola igazgatója, Morvay Katalin is személyesen üdvözölte vendégeinket. A felnőttek e délelőtt során imát mondtak a Mély úti Szűz Mária-barlangnál, majd a magyar nagykövetség és kulturális intézet vendégszeretetét élvezték. Itt lepte meg zongorán kísért énekeivel a vendégeket a Rátot önkéntesként jól ismerő Lantos Borbély Katalin énekesnő, kántor. A nagy meleg elől délután a Vaskutacskára vonultunk vissza, ahol cserkészeink már vártak ránk. Szafaládét, kolbászt, szalonnát sütöttünk, a gyerekek a patakban játszottak, a felnőttek pedig beszélgettek – egy igazán meghitt délutánt tölthettünk együtt.

Június 26-án az ausztriai Kittsee-ben található csokigyárat látogattuk meg.

Megtudtuk, hogyan készül a csokoládé, és természetesen kóstolót is kaptunk.

Innen a Szentmargitbánya melletti családi vidámparkba indultunk tovább, ahol már a buszban izgatottan beszélgettünk arról, ki melyik hullámvasútra ül majd fel. Ez a nap a boldogságról, a játékról és a bátorságról szólt. Este egy pozsonyi étteremben vacsoráztunk.

Pénteken a vízé volt a főszerep: a bősi vízierőműben jártunk, ahol megismertük működésének részleteit. A helyi önkormányzat szeretettel fogadott és megvendégelt minket. Ezután a dunaszerdahelyi strand következett, ahol mindenki kedvére fürödhetett, pancsolhatott, vagy csúszdázhatott. Ezen az estén egy somorjai étteremben vacsoráztunk.

Június 28-án a felnőttek városnézésre indultak Borka László, a Duna utcai Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium történelem-földrajz szakos tanárának vezetésével. Megismerkedtünk Pozsony történetével, meglátogattuk a Kék templomot, a Szent Márton-székesegyházat és a város több nevezetességét. A gyerekek közben az állatkertben mókáztak.

Délután a Csemadok-székházban közös kulturális programot tartottunk: versek, prózai művek és énekek csendültek fel. Különösen megható volt a ráti gyermekek előadása, amikor a Nélküled című dalt együtt énekeltük. Hallottunk mesét Jakubecz Mártától és Somogyi Zsuzsannától is.

Este a magyar nagykövetség vendégei voltunk egy hangulatos kertipartin.

Vasárnap, Szent Péter és Pál ünnepén búcsúztunk. Délelőtt szentmisén vettünk részt, amelyen a ráti gyerekek ismét énekeltek. A szentmisét Molnár Tamás atya mutatta be; koncelebrált a Rómából hazalátogató Melo Lajos domonkos atya is, aki elmondta, hogy ő is járt már Ráton.

A szentmise után a Medikus-kertben Novota János felvidéki kapus várt minket, aki a gyerekekkel együtt focizott, kérdéseikre válaszolt, és mesélt hivatásáról.

Ebéd után elérkezett a búcsú pillanata – de ez a búcsú nem örökre szólt, hiszen augusztusban tőlünk látogatnak el többen Rátra. Addig is, gondolunk RÁTok! – üzenjük nekik.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani minden támogatónknak: azoknak, akik anyagilag hozzájárultak, ajándékokat ajánlottak fel, imádkoztak ezért a kezdeményezésért, segítettek; akik Molnár Tamás atyával együtt „a szervező stábot” alkották – akik összekovácsolódott csapatként számos munkás, ám nagyon boldog órát, napot, hetet töltöttünk a vendéglátás biztosításának alapos szervezésével és lebonyolításával. Bercz Amáliával, Kulacsík Anikóval, Oravek Annával, Varga Máriával, valamint a Kenderessy, Matousek és Vician családdal éjt nappallá téve szolgáltunk, miközben minden egyes pillanatért hálásak voltunk és vagyunk, s továbbra is egyhangúan, sokakkal közösen csak annyit mondunk: megérte!

A nagyon sok pozsonyi és Pozsonyon kívüli önzetlen magánszemély és család, vendéglátósok és magánvállalkozók különféle mértékű anyagi és erkölcsi támogatása mellett – ezt itt hosszú lenne felsorolni – néhány alapítványt, céget is megemlítünk, akiknek sokat köszönünk: a szállást, néhány étkeztetést és az autóbuszos utazásokat a tízéves Kukkonia Polgári Társulás térítette, a húsfélét a tonkházai Bognár Húsüzem biztosította, a kenyeret az Úszori Pékség ajándékozta; pénteken a bősi és dunaszerdahelyi önkormányzat mellett a Pázmaneum Polgári Társulás és a szerdahelyi strand több büfése, valamint a somorjai Samaria olasz étterem és szálloda biztosította a csallóközi nap bőségét. A legtöbb helyen a belépőjegyeket is sikerült kedvezményesen megvásárolnunk a vendégek számára. Ajándékot ajánlott fel a magyarországi Béres Alapítvány, a peredi Zilizi Gyula mestercukrász, az osztrák Hauswirth csokoládégyár, a Játékvár Játszóház, a pozsonyi Csemadok, a Szövetség a Közös Célokért, a dunaszerdahelyi Ego Optika, a Korda önyvkiadó és még sokan mások. Az ajándékozási szerződések és a számlák rendezésével járó irodai munkákat a Pozsonyi Főegyházmegye Érseki Hivatala vállalta magára. Köszönjük!

Forrás és fotó: Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség

Magyar Kurír