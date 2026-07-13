A remény embereiként a küldetésben – Lelkigyakorlatot tartottak az Egri Főegyházmegye hitoktatóinak

A résztvevők a lelkigyakorlaton Nagy Krisztián hernádnémeti plébániai kormányzó személyes hangvételű elmélkedéseit hallgathatták meg. Többek között arra a kérdésre keresték közösen a választ, hogy egy hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében.

A négy nap alatt a szentmisékben, a közös imádságokban Mária lábánál és a kereszt tövében, lelki beszélgetésekben és a bűnbánat gyógyító perceiben a hitoktatók megerősödhettek a reményben, és erőt kaphattak további személyes tanúságtételükhöz.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír