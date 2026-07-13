A remény embereiként a küldetésben – Lelkigyakorlatot tartottak az Egri Főegyházmegye hitoktatóinak

Hazai – 2026. július 13., hétfő | 16:10
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Az Egri Főegyházmegye közel száz hitoktatója vett részt július 6. és 9. között az egri Szent János Lelkigyakorlatos Házban megrendezett négynapos nyári lelkigyakorlaton, melynek központi témája a remény és annak forrásai volt.

A résztvevők a lelkigyakorlaton Nagy Krisztián hernádnémeti plébániai kormányzó személyes hangvételű elmélkedéseit hallgathatták meg. Többek között arra a kérdésre keresték közösen a választ, hogy egy hitoktató miként válhat a remény emberévé a mindennapi küldetésében.

A négy nap alatt a szentmisékben, a közös imádságokban Mária lábánál és a kereszt tövében, lelki beszélgetésekben és a bűnbánat gyógyító perceiben a hitoktatók megerősödhettek a reményben, és erőt kaphattak további személyes tanúságtételükhöz.

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #hitoktatás #lelkigyakorlat

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