A remény jele az adventi koszorú – Meggyújtották az első gyertyát a Honvédelmi Minisztériumban

Berta Tibor dandártábornok, katolikus tábori püspök az eseményen elmondta: a nagy érdeklődés miatt az idei adventi időszakban első alkalommal két helyszínen tartják meg az áhítatokat, péntekenként reggel 9 órától a IV. (Schweidel utca), majd délelőtt 11 órától az I. objektumban (Balaton utca). Hangsúlyozta, hogy a lelki felkészülésnek nemcsak a templomban vagy a családban, hanem a mindennapi munka közegében is helyet kell kapnia – vagyis ott, „ahol együtt dolgozunk, szolgálunk és tevékenykedünk”.

A püspök kiemelte: az áhítatok legfőbb célja, hogy a katonai és honvédelmi alkalmazott résztvevők a munkahelyen is megtapasztalhassák az adventi várakozás lelki gazdagságát, és reménnyel indulhassanak az elkövetkező hetekre. A katonai ordinárius a remény jelének nevezte az adventi koszorút, amely ugyanakkor az örök életre is ráirányítja a figyelmet.

Szabó Ferenc alezredes, evangélikus tábori lelkész igei köszöntőjében a figyelés, az egymásra fordított idő és a lelki felkészülés jelentőségét hangsúlyozta. Rámutatott: az advent minden évben más-más élethelyzetek közepette találja meg az embert, aki félelmekkel, kérdésekkel, küzdelmekkel érkezik az ünnep közeledtéhez. Beszédében egy példázattal érzékeltette, hogy a világ megújulása az ember megújulásán keresztül lehetséges, mert „ha sikerül megjavítani az embert, a világ is megjavul”. Hozzátette: az adventi időszak arra hív, hogy a közeledő karácsony mellett Krisztus visszajövetelére is tekintsünk, aki békességet, hitet, reményt és szeretetet hoz.

Az adventi gondolatokat követően az áhítat az Ó, jöjj, ó, jöjj, Üdvözítő! kezdetű adventi ének eléneklésével, majd Berta Tibor püspök záró áldásával fejeződött be. Az áhítaton a zenei szolgálatot a Magyar Honvédség Budapesti Helyőrség Dandár Központi Zenekarának rézfúvós kvintettje adta, Szabó Imre alezredes, a Központi Zenekar karmesterének vezetésével.

Ezt követően a tárca Balaton utcai objektumában is megtartották az adventi áhítatot az ott szolgálatot teljesítők és dolgozók számára. Az első adventi gyertyát Kurtán Krisztina, a Honvédelmi Minisztérium gazdálkodási ügyekért felelős helyettes államtitkára gyújtotta meg ezen a helyszínen.

A Honvédelmi Minisztérium katolikus és protestáns tábori püspökségei 2010 óta rendszeresen megtartják az immár hagyománnyá vált adventi áhítatokat.

Szöveg: Navarrai Mészáros Márton/KatolikusTábori Püspökség

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír