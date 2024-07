A remény volt a témája a partiumi szívgárdisták idei táborának

A partiumi Kaplonyban a Szívgárda tavaly ünnepelte újraalapításának harmincadik évfordulóját. Akkor a már felnőtt szívgárdisták megfogalmazták üzeneteiket, reményeiket a napjaikban tevékeny gárdistáknak.

A Szívgárda katolikus gyermekmozgalom célja a Jézus Szíve-tisztelet meggyökereztetése a gyermekek életében, az egyéni imaélet segítése, a közösségi élmény erősítése. 1920-ban Szegeden és Kaplonyban is ferences atyák indították útjára, a szervezet szabályzatát Szabó Dömjén OFM adta ki 1924-ben. Pár évvel később megjelent könyvében így írt róla: „Krisztus Király hadserege a Szívgárda, a legdicsőbb katonaság a világon, melyhez tartozni a legnagyobb kitüntetés. Egyenruhájuk a lelkük tisztasága, kitüntetéseik az erények, jelvényük a kereszt és fegyverük az ima és a szeretet.”

A kommunizmus idején megszűnt, Kaplonyban 1993-ban Kühn Pál akkori plébános és Tyukodi Beáta hitoktató (ma a Jézus Szíve Társasága nővére) indította újra. Azóta megszakítás nélkül működik, és sok száz szívgárdistát nevelt. A gyermekek elsőáldozás után lépnek be, nyolcadik osztályos korukig szívgárdisták, azt követően pedig Szívgárda-apostolok. Havonta találkoznak, imádkoznak, együtt készülnek az ünnepekre, de játékos foglalkozásokon, nyári táborokon is részt vesznek. Feladatuk, hogy mindennap elmondják a felajánló imát is: „Jézusom édes Szíve, add, hogy mindig jobban szeresselek. Úr Jézus, Szentséges Szívednek ajánlom fel a Szűzanya szívével egyesülve a mai napom minden imádságát, munkáját, örömét, szenvedését, engesztelésül vétkeinkért! Ámen.”