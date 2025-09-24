A remény zarándokai – Véget ért a XIX. Ars Sacra Fesztivál

Az egyre színesebb rendezvénysorozat ismét bizonyította, hogy a művészet képes hidat építeni isteni és emberi, láthatatlan és látható között. A fellépő művészek meghatóan nagy szeretettel és odaadással vettek részt ebben az idei nagy közös zarándok utazásban, mely szándékunk szerint a remény éltető forrása felé vezet.

Az idei fesztivál 540 programja az ország 112 településén különösen gazdag programkínálattal várta az érdeklődőket: kórus- és zongorakoncertek sora, régi és mai zeneszerzők ritkán hallható műveivel; kortárs kiállítások, irodalmi estek, séták, tudományos és lelkiségi előadások és tárlatvezetések hozták közel az érdeklődőket a szakrális művészetekhez.

A programok ingyenessége nemcsak lehetőséget teremtett a széles körű részvételre, hanem hangsúlyozta a fesztivál lényegét: a szent művészet ajándék, amely mindenkié.

Sokan emelték ki az idei események bensőséges hangulatát.

A zeneművek lélekemelő hangjai, egy versmondó előadás gondolatainak lecsengése, egy képzőművészeti kiállítás fényei-árnyai mind-mind azt a tapasztalatot erősítették, hogy a szépség és a hit találkozása képes mélyebb kapcsolódásokat építeni bennünk és közöttünk.

A fesztivál méltó zárásaként a budapest-gazdagréti Szent Angyalok-templomban csendült fel a zene. Világhírű művészek: Bogányi Gergely zongoraművész és a Gráf Zsuzsanna karnagy által vezetett Angelica Leánykar közös koncertje felemelő, katartikus élménnyel ajándékozta meg a lelkes közönséget.

Az este tökéletesen kifejezte mindazt, amit az Ars Sacra képvisel: reményt, harmóniát, szépséget és lelki emelkedettséget.

Az eseménysorozat nemcsak Budapesten, hanem a Kárpát-medence számos helyszínén zajlott: Erdélyben, a Felvidéken és Bécsben is tartottak programokat, amelyek ugyanazon szellemiséget hordoztak – a közös gyökereinkből fakadó értékek megélését és ünneplését.

A XIX. Ars Sacra Fesztivál zárásakor szeretnénk kiemelni, hogy a valódi erő a közös élményekben rejlik.

A művészek, a szervezők és a közönség együtt alkották azt a különleges közeget, amelyben a művészet több lesz önmagánál: lélekerősítő, közösségformáló erővé válik.

Bár az idei fesztivál véget ért, a szép élmények velünk maradnak – és már most izgatottan tekinthetünk a jövő évre, amikor a fesztivál huszadik, jubileumi kiadásával tér vissza, még gazdagabb és még ünnepélyesebb programmal.

Hívunk mindenkit a XX. Ars Sacra Fesztiválra 2026. szeptember 12–20. között!

Forrás: Ars Sacra

Fotó: Orbán Gellért

Magyar Kurír