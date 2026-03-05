A Sándor-palotában jártak a Gondviselés Háza Idősek Klubjának tagjai

A Ferences Rendtartomány fenntartásában működő Gondviselés Háza Idősek Klubjának tagjai a budai Várban található Sándor-palota meglátogatására kaptak lehetőséget. A nagy érdeklődésre való tekintettel végül harminchárom fő – jellemzően 70–80 év feletti klubtag – vett részt a körbevezetéssel egybekötött programon, három munkatárs kíséretében.

A csoport a Várnegyedben gyülekezett, ahonnan rövid séta után érkeztek meg a palotához. A vendégeket meglepetésükre Sulyok Tamás köztársasági elnök köszöntötte a palota tükörtermében. Az államfő hangsúlyozta: az országnak nagy szüksége van az idősebb generáció tapasztalatára és bölcsességére.

A látogatás során a résztvevők részletes ismertetőt kaptak az épület történetéről és a palota különböző termeiről. A találkozó személyes hangulatát erősítette, hogy a köztársasági elnök minden jelenlévővel személyesen kezet fogott.

A Gondviselés Háza munkatársai röviden bemutatták az intézmény tevékenységét az elnöknek: kiemelve, hogy az idősek klubja mellett az étkeztetés és a házi segítségnyújtás is a szolgálatuk részét képezi. Az intézmény képviselői ajándékkal is készültek: átadták vendéglátóiknak az úgynevezett „Sándor-cseppeket” – ami nem más, mint egy évszázados, ferences hagyomány alapján készült franciskánus likőr –, valamint egy református iparművész által készített különleges kerámialevelet, melyen az ároni áldás olvasható.

Angyal Jeremiás OFM, a program egyik szervezője szerint a résztvevők visszajelzései egyöntetűen pozitívak voltak. Nagyon szép élményként élték meg a látogatást, és különösen nagyra értékelték a személyes fogadtatást. A program nemcsak kulturális betekintést nyújtott Magyarország egyik kiemelt középületébe, hanem megerősítette az idősekben azt az érzést is, hogy tapasztalatuk és jelenlétük ma is fontos és megbecsült része a nemzet közösségének.

