A sötétség nem győzheti le a fény erejét – Debrecenbe érkezett a betlehemi láng

A Szent József Katolikus Általános Iskola tanulói énekszóval köszöntötték kedd délután az Emlékkertben azt a betlehemi lángot, amelyet már 2003 óta a 43. Főnix Cserkészcsapat cserkészei hoznak el Bécsből, egy speciális mécsesben.



A cserkészek a történelmi egyházak képviselőinek és a város alpolgármesterének nyújtották át a békét is jelképező lángot. Puskás István alpolgármester hangsúlyozta: jelenleg a világban a sötétség erői tesznek kísérletet arra, hogy a fényt eloltsák és eluralkodjon a sötétség.

Ez a pici mécses is legyen arra egy bizonyosság és egy reménység számunkra, hogy a fény erején nem lehet győzedelmeskedni, a sötétség ereje sosem fog győzedelmeskedni a világosságon” – biztatott.

A Nagytemplom mögötti Emlékkertben rendezett ünnepségen a történelmi egyházak képviselői is elmondták karácsonyi gondolataikat.

Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke úgy fogalmazott:

A betlehemi láng mécsese mindig annyi fényt ad, ami a következő lépéshez szükséges. Hogyha ezzel megelégszünk, akkor jöhet a második, a harmadik és a sokadik lépés, ami célba visz.

Isten áldja meg az ünnepre készülésünket. Pont annyi fény legyen, ami látást ad! Mert ha nincs látás, akkor ott hiába van fény, hiába van napsütés, akkor is sötétben maradunk. Legyen látás Debrecenben” – kívánta a református püspök.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita felidézte az idei első gyertyagyújtáson megfogalmazott gondolatait, amely szerint a dicsőség a magasságban Istennek ugyanaz, mint a Földön a békesség az emberi szívekben. Hangsúlyozta:

„Ahogy az Isten dicsősége megváltoztathatatlan és megrendíthetetlen, úgy a béke is az emberi szívben.

A béke elvehetetlen az emberi szívből, a jóakaratú ember szívéből, a békét pedig nem megalkotni kell, hanem föl kell fedezni ”

– húzta alá.

Krakomperger Zoltán, a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye általános püspöki helynöke arról beszélt, hogy a békeláng mély értelmű szakrális szimbólum, ami jelképezi a mi Urunkat, Jézus Krisztust, aki a mi békességünk és kiengesztelődésünk.

Sipos Barnabás, a Debreceni Szent Háromság Magyar Ortodox Egyházközség parókusa azt azt tanácsolta a híveinek, hogy karácsony környékén még inkább ragaszkodjanak az ünnepi rítusokhoz és hagyományokhoz. „A karácsony eljön gyertya nélkül is, eljön Betlehem nélkül is, eljön karácsonyfa nélkül is, eljön kántálás nélkül is, de mi egy kicsit többre vágyunk” – fogalmazott, majd felidézte a több mint kétezer éves történetet Jézus születéséről, amikor a bölcsek, királyok, pásztorok útra keltek, mert látni szerették volna a Messiás érkezését.

Forrás: dehir.hu

Fotó: Kandert Szabolcs

Magyar Kurír