A Szabadkai és a Nagybecskereki Egyházmegye hitoktatói lelkigyakorlaton vettek részt Tóthfaluban

A Szabadkai Egyházmegye területén lévő 140 iskolába az idei 2025/26-os tanévben 75 katolikus hitoktató kapott kinevezést: 13 pap és 62 diplomás hitoktató. Az egyházmegye a kateketikai irodán és a kateketikai bizottságon keresztül segíti a hitoktatók munkáját és tevékenykedik a hittanos diákok megfelelő hitoktatásáért.

A hittan egy olyan tantárgy, ahol a tudásban való előrehaladás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a lelki fejlődésre is. A hitoktatóknak ezért a különböző szaktudásban való fejlődésre alkalmas továbbképzések mellett a lelki megújulásra való alkalmak is nagyon fontosak.

A tóthfalui lelkigyakorlat elmélkedésekből, Kett pedagógiai módszer imagyakorlataiból, képmeditációból, a szentignáci imamódszerből, szentségimádásból, csendes pillanatokból, a szentmise megünnepléséből, továbbá gyónási alkalomból állt.

Fazekas Ferenc megyéspüspök a jelenlévő papokkal együtt a hitoktatókért mutatta be a szentmisét. Homíliájában a következőket mondta: „A mai világot szemlélve, gyakran mi is azt gondoljuk, hogy Krisztus tanítását valamilyen látványszerűséggel kell hirdetnünk. Hiszen tapasztaljuk: a modern ember csak a szenzációs dolgokra tud felfigyelni. Ha nem vagyunk lenyűgözők, szórakoztatóak, akkor úgy véljük, lehetetlen küldetés másokkal Jézus Krisztust megismertetnünk.”

A püspök rámutatott arra, hogy a szenzáció érdekes az embereknek és leköti figyelmüket. Egy ideig figyelnek rá, de valójában üresen hagyja őket, és nem visz előre senkit. A farizeusok hasonló látványos jeleket kértek Jézustól, Ő pedig a hangsúlyt a belsőre helyezte, vagyis arról beszélt, hogy az Isten országa bennünk, köztünk jön el, ott, ahol az emberek szeretik egymást.

Fazekas Ferenc püspök folytatta: „A szeretet nem mindig látványos, sőt egyeseknek értelmetlennek tűnik, mivel nem szórakoztató. A szeretet ugyanis sokszor áldozattal, lemondással, fájdalommal, állandó gondoskodással, szüntelen odafigyeléssel jár.”

A megyéspüspök buzdítással zárta a hitoktatókhoz intézett gondolatait: „Keresztény tanúságtételünk Isten Országáról, Jézus tanításáról akkor lesz igazából hiteles, ha azt a szeretet jegyében tesszük. Akkor is szeressünk, ha arra nem is figyelnek fel, akkor is szeressünk, ha nem dicsérnek meg érte bennünket. Mert nem ügyességünk és leleményességünk szerint ítél meg bennünket az Úr, hanem aszerint, hogy mennyire szerettünk.”

Forrás és fotó: Szabadkai Egyházmegye; Szabadkai egyházmegye kateketikai irodája

