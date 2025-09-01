A szatmári egyházmegye kántorai zarándokoltak Budapestre

A szatmári egyházmegye kántorai háromnapos zarándoklaton vettek részt Budapesten augusztus 26–28. között. A három nap alatt a kántorok nemcsak szakmai és kulturális élményekkel gazdagodhattak, hanem közös imádságban, szentmiséken és testvéri együttlétben is erősödtek.

A zarándokok augusztus 26-án délben érkeztek Budapestre, ahol elfoglalták szállásukat a Tereziánum Kollégiumban. A délután folyamán elsőként a Liszt Ferenc Múzeumban idézték fel a világhírű zeneszerző életét és munkásságát, majd a budai Vár, a Halászbástya, a karmelita kolostor és a lovarda megtekintése után a Mátyás-templomba mentek, ahol szentmisén vettek részt. A napot közös vacsora és testvéri beszélgetés zárta.

A második nap középpontjában a Szent István-bazilika állt. A kántorok számára különleges élményt jelentett, hogy Szotyori Nagy Gábor orgonaművész személyesen mutatta be a felújított orgonát, melynek hangzása mély benyomást tett a résztvevőkre. A bazilika kincstárát és kilátóját is bejárhatták, majd a program folytatásaként az Unicum-ház és a parlament kapui nyíltak meg előttük. Este a bazilikában vettek részt szentmisén, majd dunai hajózáson csodálták meg a kivilágított Budapestet.

A harmadik napon a reggeli után a Városligetben található Magyar Zene Háza várta a kántorokat, ahol a zene gazdag világába nyerhettek bepillantást. A délután szabad programmal folytatódott, majd a késő délutáni órákban indulnak haza, este érkeztek vissza Nagykárolyba, illetve Szatmárnémetibe.

Forrás és fotó: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro

Magyar Kurír

