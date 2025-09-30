A századik rászoruló család is beköltözhetett új otthonába a Felzárkózó települések programban

Egy háromtagú drávagárdonyi család költözött be a Felzárkózó települések program századik szociális bérlakásába.

A program keretében másfél évvel korábban, 2024 júniusában a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Jánkmajtison vehette birtokba az első szociális bérlakást a pályázati úton kiválasztott család. Azóta összesen már 356 fő, 212 felnőtt és 144 gyermek kezdhetett új életet modern és egészséges lakókörnyezetet nyújtó otthonban.

A szociális bérlakásokba beköltözött száz család jellemzően zsúfolt, akár több család által lakott ingatlanból, melléképületből, vagy romosodó öreg házból, sok helyen fürdőszoba nélkül épült, vagy csupán egyetlen fűthető helyiséggel rendelkező épületből költözött a korszerű bérleménybe. A bérlők döntő többsége munkaviszonnyal rendelkező alkalmazott, kisebb részük közfoglalkoztatásban áll, vagy alkalmi munkával kiegészített rendszeres jövedelemből él.

A programot irányító Magyar Máltai Szeretetszolgálat eddig 139 bérlakást alakított ki, többségében használt családi házak teljes felújításával; 192 ingatlanban még tartanak a kivitelezési munkálatok, 261 további épületnél pedig a beruházás előkészítése zajlik. A fejlesztések megvalósításában más civil szervezetek is közreműködnek, az ő részvételükkel további 63 ingatlanban jönnek létre szociális bérlakások. Az európai uniós támogatásból megvalósuló program összesen 166 településen létesít szociális bérlakásokat.

A Felzárkózó települések programban létesített szociális bérlakásokra valamennyi érintett település lakói pályázhatnak. Feltétel a rendszeres és munkából származó jövedelem, az időben fizetett bérleti díj és rezsi, valamint a rendben tartott környezet. A családok öt évig maradhatnak az ingatlanban. Ez idő alatt megszilárdulhat a helyzetük, és megtehetik a következő lépést egy önálló albérletbe, vagy saját ingatlanba költözéshez, amihez ugyancsak segítséget nyújt a program. Öt év elteltével a szociális bérlakásra új pályázatot írnak ki, hogy más családok is lehetőséget kapjanak.

Az RRF-3.3.1-22-2022-00001 Szociális lakások építése, felújítása, lakhatási körülmények javítása elnevezésű projekt a Felzárkózó települések programban teljesül. A program az Európai Unió finanszírozásával, vissza nem térítendő támogatásból a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv keretében valósul meg.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír