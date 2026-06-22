A Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium Szülői Munkaközösségének nyilatkozata

SZÜLŐI NYILATKOZAT

Köszönet és hála a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium oktatói, nevelői és szerzetesi közösségének



Köszönet, hogy minden időben, mindennap, az év tanítási idejében, hétvégéken és ünnepeken, sokszor a nyári szünetben, ébredéstől az elalvásig (és utána) a gyerekeink mellett vannak.

Köszönet, hogy minden nehézségben, örömben, döntéseknél és érzelmi viharoknál, családi tragédiáknál a gyerekeink mellett vannak. Köszönet, hogy megtartó, megbízható közösségben lehetnek, melynek minden tagjára odafigyelnek, hogy jó helyen és biztonságban tudhatjuk őket!

Köszönet, hogy épp úgy, mint a gyerekeink, számíthatunk a nevelői tapasztalatra, a türelemre, bölcsességre és kiállásra. Hogy nem engedik el a kezüket, hogy előbb kérdeznek, ha kell hívnak és egyeztetnek, és utána mondanak véleményt, jóindulattal és szeretettel.

Köszönet és hála az irgalomért, a sok virrasztásért, a sok újrakezdésért, a sok lehetőségért, a személyes törődésért, a felelősséggel viselt döntésekért, amit itt gyerekeinken keresztül mi is megtapasztalhatunk, nekünk, szülőknek is példaként szolgál.

Köszönet, hogy bármikor Önökhöz fordulhatunk kétségeinkkel, kérdéseinkkel tanácstalanságban, kétségbeesésben, tehetetlenségben.

Köszönjük a pedagógusoknak és prefektusoknak, hogy több kommunikációs csatornán is tájékoztatnak bennünket és megszólíthatók fogadóórán, telefonon, e-mailben is.

Köszönjük, hogy a gyermekeinkkel való napi küzdelmet is felvállalják helyettünk is.

Köszönjük, hogy a szerzetestestvérek által megélhetik a ferences lelkületet, melynek csendje és egyszerűsége nagyobb hatással van rájuk, mint a világ zaja.

Köszönet és hála, hogy a gyerekeink itt fiúkból férfiakká válnak. Olyanokká, akik ebben a közösségben megtanulják saját érdekeik elé helyezni másokét, a közösségét, és hogy a tetteiknek következménye van, amit vállalniuk kell.

Hogy itt a krisztusi értékek nem képezik vita tárgyát. Hogy itt minden gyereket az üdvösség felé vezető úton próbálnak tartani.

Hogy itt a Krisztusra épített ferences lelkiségű közösség tartja meg a fiainkat hitben, tiszteletben, egymás iránti szeretetben és barátságban.

Köszönjük, hogy az Önök példáján keresztül megtapasztalhatják, megtapasztalhatjuk a katolikus egyház megtartó erejét és éltető közösségét.

Forrás és fotó: a Szent Antal Esztergomi Ferences Gimnázium és Kollégium Facebook-oldala

Magyar Kurír