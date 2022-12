A Szent Atanáz-főiskola delegációja Rómába látogatott

A hazai intézményt Odrobina László megbízott rektor, Seszták István fenntartói biztos, Gyurkovics Miklós kutatási rektorhelyettes, Dobos András tanulmányi igazgató és Kepics Angelika, a Rektori Hivatal vezetője képviselte.

A főiskola delegációját David Nazar SJ, a Pápai Keleti Intézet rektora, Sunny T. Kokkaravalayil SJ, az intézet rektorhelyettese, Željko Paša SJ, a Keleti Egyházi Tudományok fakultásának a dékánja, valamint Rafal Zarzeczny SJ, a főiskolával való kapcsolattartás moderátora fogadta.

Az intézmény 1995-ben lett a Pápai Keleti Intézet affiliált, majd 2006-ban aggregált intézménye. Az affiliáció a baccalaureatusi diploma kiadására, az aggregáció pedig az erre épülő licencia képzés lebonyolítására jogosítja fel a főiskolát. Az aggregációs feltételeknek való folyamatos megfelelést a Pápai Keleti Intézet ötévenként vizsgálja, írásbeli önértékelést követő intézményi látogatás keretében.

A Rektori Tanács tagjai meglátogatták a Pápai Szent Kereszt Egyetemet (Pontificia Università della Santa Croce) is, ahol Giulio Masperoval, az egyetem teológiai fakultásának dékánhelyettesével, valamint Ilaria Vigorelli professzor asszony vezetésével bepillantást nyerhettek a hazai főiskolával is jó kapcsolatokat ápoló intézmény akadémiai rendszerébe, valamint megbeszélést folytattak az újabb közös tudományos tevékenységek lehetőségeiről is.

A nyíregyházi intézmény vezetői a főiskola nevében a Pápai Gergely Egyetemen gratuláltak Dario Vitali professzornak a Klérus Dikasztériumának konzultori testületébe történt kinevezéséhez.

