A Szent Erzsébet Idősek Otthona alapításának 25. évfordulóját ünnepelték Hatvanban

Az ünnepi eseményen felidézték az otthon 1992-ben kezdődött történetét: a hatvan-belvárosi római katolikus egyházközség magas színvonalú, szeretetteljes gondozást és ápolást biztosító otthont kívánt létrehozni, melyben meghatározó szerepet vállalt Pálos Frigyes prépost, madj később Gesztesi Imre atya.

A 2001 júniusában megnyitott Szent Erzsébet Idősek Otthona biztonságot, szeretetteljes gondoskodást, emberi méltóságot és lelki támaszt nyújt az idős emberek számára.

Az intézményt 2024. november 1-jétől átvette a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat Intézményfenntartó Központ.

A fenntartóváltás stabil szakmai és szervezeti hátteret biztosított, amely megerősítette az idősotthon működését és új fejlődési lehetőségeket nyitott meg, hogy még magasabb színvonalon feleljenek meg a társadalom folyamatosan változó igényeinek és az idősellátás szakmai kihívásainak.

A történeti visszatekintést ünnepi műsor követte, az évfordulóra írt versekkel, valamint népdalokkal és dicsőítő énekekkel.

Majd hálaadó ünnepi szentmisét mutatott be Moys Gábor atya, a Szamaritánus Szolgálat lelkivezetője. Pálfay Gellért igazgató diakónusként szolgált a szentmisén.

A hozzátartozókat délutánra várták, betekintést adva a Szent Erzsébet-otthon mindennapi életébe, hogy a jelenlévők közös élményeket szerezzenek és kötetlen beszélgetésekkel erősítsék személyes kapcsolataikat.

A jubileumi napon hálát adtak a Szent Erzsébet Idősek Otthona eddigi működéséért, és köszönetet mondtak mindazoknak, akik az elmúlt 25 évben munkájukkal, szolgálatukkal, támogatásukkal vagy szeretetükkel hozzájárultak ahhoz, hogy az intézmény valódi otthonná válhasson az ott élők számára.

A lakók mindennapjait kezdettől fogva meghatározza a katolikus értékrend. A testi gondozás mellett kiemelt szerepet kap a lelki támogatás is. A közös imádságok, a rendszeres szentmisék, valamint az egyházi ünnepek méltó megélése hosszú évek óta a közösség életének szerves részét képezik.

A teljes beszámoló ITT olvasható.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír