A Szent István Lovagrend 2025-ben is segítette a Kárpát-medencében élő rászoruló magyarokat

Május végén súlyos katasztrófa érte az erdélyi Nagyborosnyó (Boroșneu Mare) lakosságát. A napokig tartó heves esőzések és a környező vízfolyások áradása miatt a falu lakóházainak mintegy negyedét, körülbelül 120-150 ingatlant érintett az árvíz, amelynek szintje helyenként a másfél-két métert is elérte, több családot is arra kényszerítve, hogy elhagyja otthonát. A lovagrend erre a súlyos szükségre reagált felhívásával, az adománygyűjtés során összegyűlt 1,5 millió forintot a helyi közösség képviselői jelenlétében adták át három család részére. Az adomány célja a természeti csapás következtében leginkább kárt szenvedett emberek támogatása és a helyreállítás előmozdítása volt. „Ez nemcsak pénz, hanem remény is számunkra” – foglalta össze egy nagyborosnyói családanya a lovagrend karitatív munkájának lényegét. A szeretetszolgálat a gyakorlati segítségnyújtás mellett a közösség iránti felelősségvállalás üzenetét is hordozza.

Ősszel a Kárpátaljai Magyar Görögkatolikus Ifjúsági Szervezet által működtetett Szent Margit Program, illetve a Szent Margit Program Plusz támogatása volt a cél, hiszen Kárpátalján él a magyarság létezését és helyben maradásának lehetőségét tekintve az egyik leginkább veszélyeztetett kisebbségi közössége. A kezdeményezés célja, hogy a lovagrend tagjai hozzájáruljanak a nehézségekkel küzdő családok gyermekeinek iskoláztatásához. A Szent Margit Program tíz éve támogat általános- és középiskolásokat szociális és tanulmányi szempontok alapján, a Szent Margit Program Plusz pedig a felsőoktatásban tanulóknak nyújt segítséget, ösztönözve őket a tanulmányok mellett a közösségért végzett munkára és a helyben maradásra. A gyűjtés során befolyt összeg (gyermekenként havonta 10 euró) jelenleg 14 diák ösztöndíját biztosítja.

A Szent István Lovagrend, folytatva karitatív munkáját, 2025. december 5-én mikuláscsomagokkal lepte meg a kárpátaljai közösségek gyermekeit. Nevetlenfalu és a környező települések – Feketeardó (40 gyermek), Aklihegy (60 gyermek), Nevetlenfalu (70 gyermek) és Csepe (30 gyermek) – hittanosai és óvodásai számára az ajándékok örömteli mosolyt hoztak.

Ezen túlmenően egy szimbolikus összeggel az Engli Antal vezette tiszaújlaki Szent Ferenc Caritas ingyenkonyha működését is támogatták, ahol 4 éve a hét három napján osztanak meleg ételt a rászorulóknak, felekezeti hovatartozásra való tekintet nélkül.

A stefaniták címtemploma a Szent István-bazilika, ezért a rend 2025 adventjében a budapesti társszékesegyház karitászcsoportja részére pénzadományt adott át a Katolikus Karitász tevékenységének támogatására.

A beteg gyermekek öröme és az orvosok visszajelzései Pécsett is a korábbi ajándékozás folytatására bátorították a rend tagjait, ezért a Baranya Vármegyei Önkormányzat és a Szent István Lovagrend együttműködésének köszönhetően 2025-ben is csomagok érkeztek a Pécsi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika osztályain fekvő gyermekeknek.

Szöveg: Banga Viktória CSR

Forrás és fotó: Szent István Lovagrend

Magyar Kurír