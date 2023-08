A Szent Sír Lovagrend magyar tagjai Erdélybe, a német tagok pedig hazánkba zarándokoltak

A világszerte elterjedt Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend (OESSH) a Szentszék egyfajta „háttérintézményének” számít, tevékenységének egyik fő célja a szentföldi katolikus intézmények támogatása. A másik fő cél természetesen a tagok lelkiéletének előmozdítása, különböző zarándoklatok révén is.

A rend magyarországi helytartósága július közepén Jungbert Béla helytartó vezetésével Erdélybe, Szent László király nagyváradi sírhelyéhez, Márton Áron püspök gyulafehérvári sírjához, illetve a máriaradnai kegyhelyre zarándokolt. A felújított és gazdag gyűjteményekkel rendelkező váradi püspöki palotát, illetve a székesegyházat Lakatos Attila gyűjteményvezető mutatta be a magyar lovagoknak és dámáknak, akik a várat is felkeresték, egy rövid imára megállva Szent László király egykori sírhelyénél.

A rendi zarándoklat következő állomásán, Kolozsváron a csoport ünnepi szentmisén vett részt a tavaly felújított Szent Mihály-templomban. A szentmisét Ferencz Zsolt újmisés pap celebrálta. A templom megtekintése előtt László Attila főesperes-plébános köszöntötte a zarándokokat, hangsúlyozva a Magyarországról érkezők látogatásainak fontosságát a helyi közösség számára.

Gyulafehérváron Szent Szórád (Zoárd) és Benedek remeték ünnepének reggeli miséjét követően Veres Stelian kanonok üdvözölte a Szent Sír Lovagrend tagjait, majd a szeminárium két felkészült növendéke mutatta meg a székesegyház értékeit, valamint az érseki palotában Isten Szolgája Márton Áron egykori szobáit, ahol a csoport a szent életű püspök boldoggá avatásáért imádkozott.

A máriaradnai kegyhelyen a zarándokok a Szűzanya oltalmába ajánlották nem csupán a magyarságot, de a szentföldi keresztényeket is, akikről napi imáikban is megemlékeznek.

A kegytemplomot és a fogadalmi képek gyűjteményét itt is szakavatott vezető mutatta be, aki a látnivalók mögötti lelki tartalmat is segített megérteni. A rövid zarándoklatot Aradon az 1849-es vértanú tábornokok emlékművénél, illetve a minorita templomban zárta a Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóságának húszfős csoportja.

Hasonló szellemben érkezett Magyarországra augusztus elején a rend németországi helytartóságának mintegy harmincfős csoportja. A rend a világ számos országában jelen van, így a hasonló látogatások alkalmával természetes, hogy felkeresik a helyi rendtagokat, akik révén a helyi egyházi életet is jobban megismerhetik. A zarándoklatot a Németországban élő rendtárs, Gulya Viktória, a Göttingeni Egyetem professzora szervezte.

Első budapesti programjuk a magyar lovagok székhelyén, a Hermina-kápolnában bemutatott szentmise volt, amelyet a nemzetközi részvételre való tekintettel latin nyelven celebrált Kránitz Mihály teológus, egyetemi tanár. Koncelebrált Christoph Lindner atya, a lovagrend Szent Olivérről nevezett hildesheimi kerületének perjele, valamint Romanus Kohl esperes. A szentmisét megelőzően Farkas Olivér, a helytartóság kancellárja ismertette a műemlék Hermina-kápolna történetét és a lovagrend magyarországi tevékenységét.

A szertartást kötetlen beszélgetés követte, majd a német rendtársak nevében Michael Brandt hildesheimi tiszti kerületi vezető köszönte meg a fogadtatást és hívta meg viszontlátogatásra a magyar rendtársakat.

A budapesti városnézés keretében a csoport felkereste a Szent István-bazilikát, a Mátyás-templomot, másnap Esztergomban megtekintették a főszékesegyházat, majd megkóstolták a Prímás Pince ínyencségeit.

Minderről az Esztergom-Budapest Főegyházmegyei Turisztikai Irodája gondoskodott, amely küldetésének tekinti, hogy a látogatók a látnivalók mellett megtapasztaljanak valamit a helyi lelkiségből is. A német rendtagok jó része életében először járt hazánkban, ezért minden információt és élményt nagy érdeklődéssel fogadtak. A személyes tapasztalatok pedig bizonyára segíthettek egy olyan, reálisabb országkép kialakításában is, amit a külföldi lapokban nem mindig olvashat az ember.

Szöveg: Érszegi Márk Aurél, a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend Magyarországi Helytartóságának titkára

Fotó: OESSH Magyarország

Magyar Kurír