A Szent Szív apostola – Gróf Széchenyi Miklós püspökről szóló kötetet mutattak be Nagyváradon

Fodor József általános helynök 22. egyháztörténeti kötetét a nagyváradi római katolikus püspöki palota dísztermében mutatták be. Az eseményen jelen volt Széchenyi Kinga, a boldog emlékű püspök unokahúga is.

A szerző a kötetet az egyházmegye jelenlegi főpásztorának, az idén 60 éves Böcskei László megyéspüspöknek ajánlja.

A Szent Szív apostola című kötetet Szabó Ödön parlamenti képviselő ismertette.

Az ünnepélyes könyvbemutatón zenei szolgálattal közreműködött a Kaganovskiy házaspár, valamint szavalattal Meleg Vilmos színművész.

Gróf Széchenyi Miklós legnagyobb érdeme a nagyváradi egyházmegye felélesztése volt: elindította az egyházmegyében azt, ami nagyon szükséges volt: újraszervezni, megszervezni, a plébániákat átcsatolni, újakat alapítani. A püspök 1911-ben érkezett Nagyváradra, 1914-ben azonban kitört az első világháború, így sajnos a háború megakasztotta a folyamatot, mégha gróf Széchenyi Miklós folytatta is munkáját – mondta a szerző Széchenyi Miklós püspökről, akinek életéről, munkásságáról nyújt képet a megjelent kötet.

Felsővidéki és sárvári gróf Széchenyi Miklós 1868-ban született Sopronban. 1901-ben győri, majd 1911 áprilisában nagyváradi püspökké szentelték. 43 évesen, fiatal főpásztorként érkezett Nagyváradra, miután két és fél éven át üresen állt a város püspöki széke. 10 ezer koronát adományozott a különböző felekezeteknek.

A világháború kitörése miatt a Szent László király által alapított egyházban nem sikerült szemináriumot építenie, mint Győrben, de templomokat igen, trianont követően pedig Debrecenben és Gyulán szervezett meg helynökségeket a Magyarországon maradt részek számára.

A nagyváradi könyvbemutatón az egykori püspök egyházépítő, közösségszervező és művészetpártoló tevékenységét emelték ki, aki rendkívül komplex és nehéz időszakban kormányozta az egyházmegyét.

Forrás és fotó: Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye Facebook-oldala/Romkat.ro



