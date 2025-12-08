A Szentatya fogadta Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnököt

A pápai audienciát követően a szlovák államfő a szentszéki államtitkárságon tárgyalt.

A találkozókról kiadott szentszéki közlemény szerint a kétoldalú kapcsolatok jó működésén túl utaltak a 25 évvel ezelőtt aláírt alapegyezményre is, és megerősítették, hogy közös cél a társadalmi összetartás támogatása és erősítése, az igazságosság előmozdítása, illetve a családvédelem.

Megvizsgálták továbbá a nemzetközi helyzetet, főként az ukrajnai háború összefüggésében, valamint annak kihatását az európai biztonságra. A megbeszéléseken a Közel-Kelet helyzetével is foglalkoztak – tájékoztat a Szentszéki Sajtóközpont.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír