A Szentatya fogadta Peter Pellegrini szlovák köztársasági elnököt

XIV. Leó pápa – 2025. december 8., hétfő | 13:54
XIV. Leó pápa fogadta Peter Pellegrinit, a Szlovák Köztársaság elnökét december 4-én az Apostoli Palotában. Az államtitkárságon folytatott egyeztetések során megállapították, hogy jók a kétoldalú kapcsolatok a Szentszék és Szlovákia között; megvizsgálták a nemzetközi helyzetet, különös tekintettel az ukrajnai háborúra, valamint annak kihatását az európai biztonságra.

A pápai audienciát követően a szlovák államfő a szentszéki államtitkárságon tárgyalt.

A találkozókról kiadott szentszéki közlemény szerint a kétoldalú kapcsolatok jó működésén túl utaltak a 25 évvel ezelőtt aláírt alapegyezményre is, és megerősítették, hogy közös cél a társadalmi összetartás támogatása és erősítése, az igazságosság előmozdítása, illetve a családvédelem.

Megvizsgálták továbbá a nemzetközi helyzetet, főként az ukrajnai háború összefüggésében, valamint annak kihatását az európai biztonságra. A megbeszéléseken a Közel-Kelet helyzetével is foglalkoztak – tájékoztat a Szentszéki Sajtóközpont.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

