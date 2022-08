A Szentszék aggodalmát fejezte ki a nicaraguai egyházellenesség miatt

Nicaraguában Rolando Álvarez püspököt a rendőrség megakadályozta a szentmise bemutatásában, és házi őrizetben tartja egy hete, ami teljes mértékben beleillik a kormány egyházellenes intézkedéseinek sorába. Ennek ellenére a főpásztor rózsafüzér imádságot vezet és imádkozik az ország békéjéért.

Egy másik pap is arról számolt be, hogy nem hagyhatja el plébániáját, miközben még a Fatimai Szűzanya tiszteletére szervezett körmenetet is betiltották Managuában. A latin-amerikai és a Karib-térség püspöki konferenciái szolidaritást vállaltak a nicaraguai néppel.

Az Amerikai Államok Szervezete Állandó Tanácsának a nicaraguai helyzettel foglalkozó rendkívüli ülésén augusztus 11-én, csütörtökön felszólalt Juan Antonio Cruz Serrano prelátus, a Szentszék állandó megfigyelője. Nyilatkozatában megjegyezte, hogy a Szentszék aggodalmának ad hangot a közép-amerikai országgal kapcsolatban, „miközben támogatásáról és együttműködéséről biztosítja mindazokat, akik elkötelezettek a párbeszéd mellett, amely a demokrácia nélkülözhetetlen eszköze, a humánusabb emberiség és a testvériesebb civilizáció garanciája”. Hozzátette: „A Szentszék arra kéri a feleket, hogy találják meg egymás megértésének módjait, tiszteletre és kölcsönös bizalomra alapozva, és mindenekelőtt keressék a közjót és a békét.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír