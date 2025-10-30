A Szentszék közzétette XIV. Leó pápa első apostoli útjának mottóit és logóit

XIV. Leó pápa – 2025. október 30., csütörtök | 19:40
A Szentszék a napokban ismertette XIV. Leó pápa november 27. és december 2. közötti törökországi és libanoni utazásának részletes programját, valamint bemutatták a két úthoz kapcsolódó mottókat és logókat is.

A törökországi logó egy kört formáz, ami a Dardanellák fölött átívelő hidat ábrázolja. Az Égei-tengert a Márvány-tengerrel összekötő 70 méteres tengerszoros választja el Európát Ázsiától. Legnagyobb városa Çanakkale, erről kapta nevét a 2017 és 2022 között épült híd is. Ahogyan a két földrészt a híd, úgy köti össze Krisztus Istent az emberiséggel. A híd alatt fodrozódó hullámok a keresztvizet és az izniki tavat idézik. İznik az ókori Nicea (Nikaia) mai neve, itt találkozik majd Leó pápa az ortodox testvérekkel az 1700 évvel ezelőtti zsinat emlékére. Jobb oldalon magasodik a 2025-ös szentév keresztje, balra fönt pedig három egymásba fonódó kör jelképezi a Szentháromságot. Mellette az út mottója „Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség” (Ef 4,5). A kör Isten egyediségét szimbolizálja, a híd az egy hitet, ami összeköti a népeket, a hullámok a keresztséget, ami újjáteremti Isten gyermekeit, arra ösztönözve őket, hogy építsék a testvériséget és a párbeszédet Kelet és Nyugat között.

A libanoni út logója Leó pápát ábrázolja, amint jobb kezét áldásra emeli. Mellette a békegalamb és a Libanont jelképező cédrus, a maga gazdag hittörténeti és vallásközi jelentésével. Jobbra tőle a 2025-ös szentév horgonykeresztje, amely azt üzeni, hogy a remény szilárdan alapszik a Krisztusba vetett hiten. A logó színei derűsek: a mélykék és a halvány rózsaszín, illetve zöld és világoskék mellett a fehér Libanon béketörekvéseit jelzi. A mottó Máté evangéliumából való: „Boldogok a békességben élők” (Mt 5,9). Ez az apostoli látogatás központi üzenete is: vigaszt vinni a libanoni népnek, bátorítva a párbeszédet, a kiengesztelődést és a harmóniát valamennyi közösség között.

