A Szentszék sajtóközleményt adott ki Marko Ivan Rupnik ügyével kapcsolatban

Az elmúlt napokban a médiában megjelent egyes információkkal kapcsolatban ismételten hangsúlyozzuk, hogy a Marko Ivan Rupnik atya ügyét vizsgáló bírák bármilyen döntéséről szóló hírek teljesen alaptalanok: az ügy vizsgálata még folyamatban van, és a bírói testület jelenleg az érintett egyházmegyéktől, a jezsuitáktól, az érintettektől, valamint a sajtóból származó dokumentációt vizsgálja. A tárgyalás során – mint minden bírósági eljárás esetében – a folyamat tiszteletben tartása és az ügyben érintettek megsértésének elkerülése érdekében semmilyen formában nem oszthatók meg a folyamatban lévő tevékenységre vonatkozó információk, ahogyan az az elmúlt napokban is történt. Amennyiben a testület úgy ítéli meg, hogy további információkra van szüksége, saját kezdeményezésére fogja azokat beszerezni.

Ez a kánonjogi büntetőeljárás bírósági jellegű, és – amint arról már tájékoztattunk – kivételt képez az esetleges bűncselekmények elévülési ideje alól, és iránymutatást adhat a bűnösség kérdésében a kánonjog alapján. A kánonjog ítélkezhet és büntetéseket szabhat ki az Egyház belső életét illetően, míg Marko Ivan Rupnik atya továbbra is azoknak az országoknak a jogszabályai alá tartozik, ahol az esetleges bűncselekményeket elkövették, és az ilyen bűncselekmények elévülési idejét az egyes országok jogszabályai határozzák meg, függetlenül az egyházi hatóságtól.

A jezsuita rend 2023 júniusában döntött úgy, hogy kizárja soraiból a felnőtt nőkkel szembeni szexuális, lelki és pszichológiai visszaélésekről szóló vádakat követően Marko Ivan Rupnik szerzetest, akinek mozaikjai világszerte és Magyarországon is kápolnákat, templomokat, bazilikákat díszítenek.

Forrás: Szentszéki Sajtóközpont

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír