A szeretet alapelve az odaadás – Ökumenikus találkozót tartottak a családokért Budapest belvárosában

A rendezvényen felszólalt Székely János szombathelyi megyéspüspök; Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita; Kurdi Zoltán metodista lelkész; Magyarné Balogh Erzsébet református lelkész, a Református Missziói Központ vezetője; Prazsák László és Csilla dicsőítő szolgálat, Imádság Háza; Sándor Frigyes evangélikus lelkész; Tárkányi Ákos szociálpolitikus és Vágvölgyi Gergely, a Vasárnap.hu főszerkesztője.

A programot Kocsis Fülöp beszéde zárta, aki megfogalmazta ennek az évente megrendezett összejövetelnek a lényegét. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek szeretik egymást, tökéletes szeretetközösségben vannak. Ennek a szeretetközösségnek pedig az odaadás az alapelve és mozgatórugója – hangsúlyozta az érsek-metropolita. Az Atya szereti a Fiút, és odaadja magát neki. Így válhat lehetségessé, hogy a Fiú teljesen olyan Isten, mint az Atya, semmivel sem kevesebb, semmiben sem más, tökéletes Isten. A Fiú mit tesz, amikor megkapja az istenséget? Teljesen visszaadja magát az Atyának, semmit vissza nem tartva. Kettejüknek ez a szeretetkapcsolata maga a harmadik isteni személy, a Szentlélek.

Isten = szeretet; szeretet = Isten. Ahol szeretet van, ott van Isten. Ahol a fiú és a lány szeretik egymást, ott van Isten. Ez minden szeretetkötelék esetében így van, mindegyikben benne van Isten.

Ha Isten maga a szeretet, nem lehetséges, hogy egyedül legyen. Nem ülhet egyedül egy trónon a világ felett, várva, hogy kit szeressen. És nem is játékszerként alkotta meg a világegyetemet, azért, hogy legyen mit szeretnie.

Az Istennek nincs szüksége a világra: abszolút tökéletes, megvan nélkülünk. Viszont a szeretet csak közösségben lehetséges, aminek az alapelve az odaadás. Ha megértjük, hogy Isten a szeretet, és a szeretet alapelve az odaadás, akkor megértjük a házasságot, az emberi kapcsolatokat, és a világ mozgatórugóját is. Mert a világot, amit ez a szerető Isten alkotott és teremtett, szintén a szeretet mozgatja – magyarázta Kocsis Fülöp.

Mi, emberek, akik az Isten képére vagyunk teremtve, csakis ebben a szeretetben tudunk kibontakozni. Akkor lehetünk boldogok, amikor szeretünk és minket is szeretnek. Vagyis amikor a szeretetben odaadjuk magunkat, és a másik is nekünk adja magát. Ebben a kölcsönös szeretetben másoljuk le az Istennek ezt a tökéletes, boldog kapcsolatát a közösségben.

Odaadni egymásnak önmagunkat csodálatos dolog. Amikor ez nem valósul meg, mert csak az egyik adja oda szíve szeretetét, az nagyon fájdalmas tud lenni, a legnagyobb sebek ekkor keletkeznek, amikor nem viszonzott a szeretet.

Olyan életet, társadalmat, családokat kell felépíteni, ahol ez az önátadás kölcsönösen megvalósul. Biztos lehetek abban, hogy minél több szeretetet adok, annál nagyobb szeretet lesz a családomban, a világban. Nem kapom vissza? De akkor is adom. Mert a szeretettel nem kereskedni akarok: nem csak akkor adom, ha visszakapom. Az nem szeretet, az önzés volna. Ha szeretetet adok, jó esetben vissza is kapom. Ez a házasság, de a társadalom és általában az emberi kapcsolatok alapja is. Ezt szeretnénk megőrizni, építeni – mondta az érsek-metropolita.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

