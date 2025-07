A szeretet döntés, odafordulás és hűség – Először szenteltek papot Csíkszentmártonban

A szentév és a templom Mária-szobrának 500 éves jubileuma mellett rendkívüli ünnep ez az alkalom is – mondta Czikó László plébános, azt is hozzátéve, hogy eddigi ismereteik szerint

ebben az egyházközségben nem volt még papszentelés, bár a községből számos egyházi hivatás származott, közöttük 24 pap, ebből 16 ferences szerzetes.

Csíkszentmárton jeles szülöttje többek között báró Antalffy János, akit 1724-ben neveztek ki Erdély püspökévé. Hisszük, hogy e kivételes esemény hozzájárul e közösség épüléséhez és új papi hivatások kialakulásához – hangsúlyozta a plébános.

Immár 17 éves hagyomány az, hogy a papszentelést június 29-én, Szent Péter és Szent Pál apostolok főünnepén a gyulafehérvári székesegyházban tartják. Ám a szentévben a kispapok és elöljáróik részt vettek a szeminaristák római jubileumi zarándoklatán, és ezért döntött úgy Kovács Gergely érsek, hogy mind a négy diakónust júliusban saját származási egyházközségében szenteli pappá.

Felemelő ünnep és egyben hálaadás is ez az alkalom nemcsak a szentelendő és szerettei számára, hanem a csíkszentmártoni közösség életében is. Régen és ma is kiváltság, rendkívüli esemény, ha egy családban papi hivatás születik. Ezt még a székely rokolyába szőtt lila csíkkal is jelezték, hiszen a papot közössége szolgálatára szentelik fel, és ez emberi életeket formáló hivatás is – hangsúlyozta köszöntőjében Potyó Judit, Csíkszentmárton polgármestere.

„A Teremtő az első, aki tudatosan igent mondott rád, aki ismert, szeretett és elgondolt téged.

Az emberi múltban lehet törés, hiány, elhagyottság, de Isten szeretetében nincsenek árnyékok.

Az, hogy te ma itt állsz, hogy igent mondasz a hívásra, annak a jele, hogy nem a származás, hanem a meghívás tesz értékessé. A szeretet nemcsak a vérből, hanem a Lélekből is fakad. A Lélekből, és ez a Lélek vezeti Jézust, ahogy az evangéliumban hallottuk, amikor visszatér Názáretbe. Oda, ahonnan származik, ahol az emberi gyökerei vannak” – mondta prédikációjában a szentelendőnek Kovács Gergely érsek.

A főpásztor azt is kiemelte, hogy Jézus ismerte küldetését, de volt egy pont, amikor ezt nyilvánosan vállalta. „Ma te is kimondod az igent. Igen, vállalom. Nem a magam nevében, hanem az Atya nevében. Nem a saját igazságomat hirdetem, hanem Isten igazságait, az örömhírt.

Nem magamért, hanem másokért leszek pap.

A Szentírás arra emlékeztet, hogy minden szolgálatnak van egy alapja, amelyből táplálkozik, és ez a szeretet. Papi életedet és szolgálatodat nem az fogja meghatározni, hogy mennyire jól prédikálsz, milyen fantasztikus hittanórát tartasz, hogy mennyire vagy hatékony a szervezésben, hanem az, hogy szeretsz-e. Őszintén, teljes szívedből. Szereted-e azokat az embereket, akiket rád bízunk, azt is, aki közömbös, azt is, aki nem ért egyet veled, azt is, aki ellenszenves, azt is, aki hálátlan. Mert ha nincs benned szeretet, akkor semmid sincs. A szeretet az alap. És a szeretet nem érzelem kérdése. A szeretet döntés. A szeretet akarat. Akarok szeretni! A szeretet odafordulás. A szeretet hűség. Ahogy Szent Pál apostoltól hallottuk, a szeretet türelmes, jóságos, nem keresi a maga javát, mindent elvisel, mindent remél, mindent eltűr. Milyen mély és szép szavak! Ne maradjanak szavak, váljanak életté!”

A főegyházmegye elöljárója azt is megjegyezte, hogy a pap nem a saját gondolatait, saját meggyőződéseit hirdeti, hanem az igét, amit Krisztus bízott rá. A papi szolgálat lényege Isten üzenetének közvetítője lenni, minden torzítás nélkül. És ez kötelesség is. A pap nem lehet a népszerűség rabja, nem az emberek elvárásaihoz szabja az evangéliumot, hanem az evangélium fényében hívja megtérésre őket.

Nem mindig lesz könnyű, de mindig lesz értelme, és mindig van kegyelem. Ne a képességeidre építs, ne a megérzéseid vezessek, hanem az Úrra hagyatkozzál, aki meghívott téged.

Ismerd fel az ő akaratát, azonosulj vele, mert ha ezt teszed, akkor beteljesedik az az ígéret, amit az Úr Jeremiásnak tett, és neked is: »Veled vagyok, és megszabadítalak«” – mondta a homília üzenetét összegezve az érsek.

A papszentelés keretében a Mindenszentek litániáját a szentelendő arccal a földre borulva imádkozta, ezzel is jelezve, hogy önmagát teljesen átadja Istennek. Ezt követte a szertartás legfontosabb mozzanata, a Szentlélek-hívó felszentelő ima és a püspöki kézrátétel, amely nem csupán egy gesztus, hanem látható jele annak, hogy Krisztus, a főpap megpecsételi a felszentelt küldetését.

A papi szolgálat liturgikus öltözékének felvétele után az áldozat bemutatására való megbízatás jeleként átadták a kenyeret és bort, majd az érsek és a jelen lévő papok köszöntése jelezte, hogy az újonnan felszenteltet befogadták közösségükbe.

A szentmise bemutatása után az érsek átadta az Gergely Józsefnek pappá szentelése okiratát, gyóntatási engedélyét és első szolgálati helyére való kinevezését.

Ezt követően az újonnan szentelt meghatódva köszönte nevelőszüleinek, testvéreinek, rokonainak, barátainak, tanárainak, jótevőinek minden eddigi támogatásukat és az ünnepen jelen lévőknek újmisés áldását adta.

Szerző: Csúcs Mária

Forrás: RomKat.ro

Fotó: Csúcs Mária, Csúcs Péter

Magyar Kurír