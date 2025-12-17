A szeretet misztériumát szemléljük – A pápa fogadta a vatikáni karácsonyfa és betlehem adományozóit

Megköszönve a dél-tiroli Lagundo és Ultimo települések környéki erdőből származó karácsonyfát és a Nápoly melletti Nocera Inferioréból érkezett betlehemet XIV. Leó pápa arra buzdította a zarándokokat, hogy imádsággal szemléljék az alázatosan közénk érkező Isten Fia titkát.

A Szentatya szeretettel üdvözölte az adományozó két egyházmegye püspökét, valamint a térségek közéleti vezetőit.

Elsőként Nocera Inferiore képviselőihez fordult. A betlehem megalkotásakor felhasználták a város ókeresztény keresztelő kápolnájának mintáit, a térségre jellemző udvarok formáit, és megjelenítették annak a földnek lelkiségét, ahol egykor Liguori Szent Alfonz élt. A pápa köszönetet mondott a vállalatoknak, a kézműveseknek és mindazoknak, akik megálmodták a betlehemet és közreműködtek a megvalósításában, azzal a céllal, hogy a művészetet és a spiritualitást egy olyan kompozícióban egyesítsék, amely tükrözi saját földjük hitét és kulturális gyökereit.

Szűz Mária az imádságos csend mintaképe

A betlehem arra emlékezteti a Szent Péter téren járókat, hogy Isten közeledik az emberiséghez, eggyé lesz velünk, és egy gyermek kicsinységével belép a történelmünkbe. Valóban, a betlehemi barlang szegénységében az alázat és a szeretet misztériumát szemléljük – fogalmazott a Szentatya.

Minden betlehem előtt, így otthonaikban is újra átéljük ezt az eseményt, és újra felfedezzük annak szükségességét, hogy keressük a csend és az ima pillanatait az életünkben, hogy újra rátaláljunk önmagunkra és közösségre lépjünk Istennel. A karácsonyi jelenetben Szűz Mária az imádó csend mintaképe, aki mindent megőriz a szívében; így az ő csendje nem egyszerűen csend, hanem csodálat és imádat – emelte ki Leó pápa.

Az örökzöld fa az élet jele, és a reményt idézi

A betlehem mellett álló lucfenyőt a dél-tiroli Lagundo és Ultimo települések melleti erdőből hozták a Szent Péter térre. Az adományozók képviselőit köszöntve a pápa megjegyezte, hogy az örökzöld ágakkal ékes fa az élet jele, és még a téli hidegben is megmaradó reményt idézi. A díszítő fények Krisztust, a világ Világosságát jelképezik, aki azért jött, hogy eloszlassa a bűn sötétségét és megvilágítsa utunkat. A nagy lucfenyőn kívül az ugyanezen térségből származó kisebb fák szintén ezt az üzenetet közvetítik a Szentszék különféle épületeiben.

A Costa Rica-i betlehem az életet védi

Végül a Szentatya a VI. Pál aulában elhelyezett, a Nacimienti Gaudium (Öröm születése) elnevezésű betlehemért mondott köszönetet az adományozó Costa Ricának. A Gyermek születését felidéző alkotást huszonnyolcezer színes szalag díszíti, melyek mindegyike egy-egy életet jelképez, amelyet az imádságnak és a katolikus szervezetek által a rászoruló anyáknak nyújtott támogatásnak köszönhetően mentettek meg az abortusztól.

A pápa hálás köszönetet mondott a Costa Rica-i művésznek, aki így a béke karácsonyi üzenete mellett felhívást tett közzé az élet védelméért is, kezdve a fogantatástól.

A betlehemek a hit és a remény jelei, és miközben otthonainkban, plébániáinkon és köztereken szemléljük őket, kérjük az Urat, hogy újítsa meg bennünk a béke és a testvériség ajándékát – fogalmazott XIV. Leó. – Imádkozzunk azokért, akik a háború és az erőszak miatt szenvednek.

A Szentatya kötetlenül beszélve hozzáfűzte: tegyük ezt ma különösen, amikor a sydney-i zsidó közösség elleni tegnapi terrortámadás áldozatait szeretném az Úrra bízni. Elég az antiszemita erőszakból!

El kell távolítanunk a gyűlöletet a szívünkből. Hagyjuk, hogy a kisded Jézus gyengédsége beragyogja életünket, hogy Isten szeretete, mint egy örökzöld fa levelei, megmaradjon bennünk

– mondta Leó pápa, majd apostoli áldását adta a zarándokoknak.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican Media

Magyar Kurír