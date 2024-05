A Szeretetláng futótűzként terjed – Szeretetláng-imaestet tartottak Nyíregyházán

A Szeretetláng-imaesten részt vettek Csordás Gábor, Bodnár Imre, Katona István, Molnár József plébánosok; Juhos Imre kisegítő lelkész; Mike Ervin káplán; Kindelmann Győző, a Magyar Szeretetláng Mozgalom koordinátora, aki Kindelmann Károlyné Erzsébet asszony unokája; Szölőssi Ildikó, a Szeretetláng Mozgalom magyar központja, a máriaremetei Szent József-ház vezetője, tolmács; Hasulyóné Molnár Gizella egyházmegyei koordinátor.

A Szeretetláng Mozgalom Magyarországon hivatalosan 15 éve működik; Erdő Péter bíboros 2009 pünkösdhétfőjén jelentette be a máriaremetei kegytemplom szabadtéri oltáránál a mozgalom magyarországi megalapítását; a jóváhagyás ünnepélyes kihirdetése június 9-én történt.

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében Palánki Ferenc megyéspüspök 2019 áprilisában alapította meg a Szeretetláng Mozgalom egyházmegyei közösségét, vezetőjévé Molnár József nyírbélteki plébánost nevezte ki. A mozgalom egyházmegyei koordinátora Hasulyóné Molnár Gizella.

A találkozó elején Csordás Gábor plébános köszöntötte a résztvevőket. Örömét fejezte ki, hogy a Szeretetláng Mozgalomban a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye is képviselve van, nem kevés számú hívővel. Közülük sokan rendszeresen részt vesznek az országos Szeretetláng-konferencián is.

Kindelmann Győző Az Úrral való egység imájára, majd annak továbbadására buzdított: Amikor az Úr Jézus elküldte az apostolokat, hogy hirdessék az evangéliumot, akkor azt mondta: „Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek.” (Mk 16,15) Ezzel Jézus egy teljesen új módszert vezetett be abban a világban, amikor még a tanítókhoz mentek a tanulni vágyók: Jézus útnak indítja az apostolokat. Az evangelizálásnak legnagyobb zászlóvivője Szent Pál apostol, aki a kor legmodernebb módszerével hirdette az evangéliumot – fogalmazott Kindelmann Győző, és a Szeretetláng Mozgalom nevében megköszönte Palánki Ferenc püspöknek, hogy bemutatta a szentmisét, és tanításában Az Úrral való egység imájának üzenetére egy másik nézőpontból világított rá.

Hasulyóné Molnár Gizella, a Szeretetláng Mozgalom egyházmegyei koordinátora kérte, hogy fohászkodjunk a Szűzanyához, árassza ki Szeretetlángját az egész emberiségre, hogy minden ember szívében az isteni szeretet lángoljon. Ez a szeretet fogja kioltani a gyűlölet tüzét, és ehhez minden egyes ember szeretetére szükség van. Kérte a híveket, hogy a szívüket, az életüket az élő isteni szeretet hassa át, tegyék azt vonzóvá, adják át munkatársaiknak, családjaiknak, hogy mások szíve is lángolhasson – fogalmazott az egyházmegyei koordinátor.

Ezután közösen elimádkozták a Szeretetláng rózsafüzérét, és Juhos Imre atya vezetésével elmondták a loretói litániát.

Az est koronája a püspöki szentmise volt. Hogyan terjed a szeretet evangéliuma? – Erre a kérdésre Palánki Ferenc megyéspüspök az Apostolok cselekedetei alapján (ld. ApCsel 16,22–34) válaszolt a szentmisén elhangzott elmélkedésében. Szent Pál apostolt és munkatársát, Szilást megvesszőztették, börtönbe vetették, lábukat is kalodába zárták, mégis dicsőítették az Istent, zsoltárokat énekeltek, mert a belső szabadságukat nem tudták elvenni tőlük. Amikor az apostolok először kaptak vesszőzést, boldogan távoztak a főtanács elől, mert Jézusért gyalázatot szenvedtek. Mi hogyan viseljük a bántásokat, azt, ha valaki rosszat mond ránk, rosszat tesz? Könnyen letérünk a szeretet útjáról, bosszút állunk, rosszat mondunk a másikra. De

az Isten küldötteinek, embereinek szeretettel kell válaszolniuk minden élethelyzetre.

Pál és Szilás magasztalták az Urat a börtönben, és megtörtént a csoda, lehullottak a bilincsek, mert megjelent a világosság.

A szentek csak szeretni tudnak, mert Krisztust utánozzák, követik, és aki mindig a szeretet útján jár, mindenre szeretettel válaszol. Az őr – akit Pál megakadályozott abban, hogy öngyilkos legyen –, világosságot kért. Átvitt értelemben: világosságot kért a sötétségbe.

Amikor nehéz helyzetben vagyunk, mi is kérjünk világosságot, hogy jobban átlássuk a helyzetet, a kapcsolatainkat, a viszonyainkat, az életünket, és Isten szemszögéből nézve egészen másként fog működni az életünk.

Így terjed a szeretet. Ha hitelesen képviseljük Isten szeretetét, világosságát, a szeretet lángjának fényét, akkor az mások életében is világosságot teremt. Az őr, aki világosságot kért, kapott, és mindjárt tudott jól kérdezni. Az első kérdése az volt: Mit kell tennem, hogy üdvözüljek? A válasz így hangzott: „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülni fogsz, te és házad népe.”

Ezt a kérdést nekünk is föl kellene tennünk Az Úrral való egység imája után minden reggel: Mit kell tennem ma, hogy üdvözüljek, hogy a mai napom ne a hűtlenség napjait szaporítsa az életemben, hanem hiteles tanúja legyek annak a Jézusnak, aki végtelenül szeret, aki magáénak akar tudni engem? „Higgy az Úr Jézusban…!” – A hit nem passzivitás, hanem nagyon is aktív valóság az életünkben.

Az életünket, cselekedeteinket, napjainkat, minden időnket oda kell igazítani az Istentől tanult kinyilatkoztatott igazságokhoz, az elveinkhez, hogy ne az elveink idomuljanak, formálódjanak az életünkhöz.

„A hit örömmel töltötte el őt és egész háza népét.” – Amikor Szilás rátalált az igazságra, az üdvösség útjára, az övéit, a családját, a szeretteit is teljesen átformálta. Egykori ministránsom keresett fel azzal a kérdéssel, hogy milyen üzenetet adhatna át fiának, aki az elsőáldozásra készül – osztotta meg Palánki Ferenc. – Azt mondtam neki, hogy mutasson példát, mert a példa maradandó. Ahogyan szeretik egymást a feleségével, az a legtöbb, ami a gyermeknek adható. Már az is nagyszerű, hogy elvezette a fiát az elsőáldozásig. Az Istenbe vetett hit örömmel töltötte el Szilást és egész háza népét. Az őr rátalált az igazságra. Hiszem, hogy egykori ministránsom, Richárd is rátalált az igazságra, és tovább tudja adni azt a gyermekének.

Ez az esemény pünkösdi esemény, a Lélek kiáradása egy-egy emberre, családra, közösségre, mint ahogyan a mai nap is pünkösdi esemény, hiszen akik belekapcsolódunk ebbe az imádságba, tulajdonképpen azt kérjük az Úrtól, hogy árassza ki reánk Szentlelkét, szeretetének tüzét, és formáljon át bennünket, hogy nap mint nap megtapasztalhassuk, hogy az Egyház a Szentlélek korszakában él.

A Szentlélek vezet bennünket, Ő az, aki halk adományaival segít, hogy eligazodjunk a világban, jó döntéseket tudjunk hozni, és hiteles tanúi legyünk a szeretetnek,

amely lángra lobbantja minden hívő ember szívét. Szabadságunk a Lélektől van, aki kiárad a szívünkbe, betölti egész életünket, és istenkapcsolatunk, istenszeretetünk a körülményektől független lesz.

Ez a szeretet lobbantsa lángra szívünket, és mondjuk el Az Úrral való egység imáját, amelyet úgy is értelmezhetünk, hogy a benne elhangzott szavakat Jézus mondja nekünk. Ez az ima Jézus üzenete hozzánk. Figyeljünk oda egész lényünkre, emberségünkre, szeretetünkre, hogy hiteles tanúi lehessünk Isten szeretetének, a mennyországnak, amely ránk vár – zárta elmélkedését Palánki Ferenc megyéspüspök.

A szentmisét követően John Sullivan, a Szeretetláng Mozgalom nemzetközi vezetője tartott előadást, amelyet Szöllősi Ildikó tolmácsolt.

A Szeretetláng-imaest és az előadás az egyházmegye Facebook-oldalán visszanézhető.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

