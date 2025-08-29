Folytatódik a szinodális út a temesvári egyházmegyében

Közel négy évvel ezelőtt, 2021. október 10-én Ferenc pápa ünnepi szentmisét mutatott be a római Szent Péter-bazilikában, amellyel hivatalosan megnyitotta a szinodalitásról szóló szinódust. 2023 és 2024 októberében Rómában tartották a püspöki szinódus XVI. rendes közgyűlésének első és második ülésszakát, amelyeken Pál József Csaba temesvári megyéspüspök mint membri di nomina pontificia – azaz a Szentatya által közvetlenül kinevezett tag – vett részt.

A második ülésszak végén fogadták el a záródokumentumot, amelyben Ferenc pápa a következőket hangsúlyozta: „A záródokumentum már most gyakorlatban kivitelezhető irányelveket is tartalmaz a helyi egyházak számára, melyek

– figyelembe véve a helyi sajátosságokat és hagyományokat, a megvalósított és megvalósítandó intézkedéseket – segítenek tanulni és fejlődni a missziós, szinodális Egyháznak megfelelő módon.”

2025 márciusában a Szinódus Főtitkársága Mario Grech bíboros, a Püspöki Szinódus főtitkára aláírásával levelet küldött minden püspöknek, és rajtuk keresztül „Isten szent népének”. Ebben olyan „megfelelő, fenntartható időszakokat jelölt meg, amelyek a szinódusi iránymutatások gyakorlati megvalósítását szolgálják, valamint néhány kulcsfontosságú értékelési pillanatot is tartalmaznak. A 2025. június és 2026. december közötti időszak a helyi egyházakban és közösségeikben a lehetséges megvalósítási utakról szól.

A Szinódus Főtitkársága 2025. július 7-én közzétette az Ösvények a szinódus megvalósítási szakaszához, 2025–2028 című dokumentumot, amelyet XIV. Leó pápa hagyott jóvá, és néhány alapvető kérdés köré épül:

Mi a megvalósítási szakasz, és mik a céljai? Kik vesznek részt a megvalósítási szakaszban? Mi a feladatuk és a felelősségük? Hogyan kapcsolódjunk a záródokumentumhoz a megvalósítási szakaszban? Milyen módszerek és eszközök segíthetnek utunk alakításában a megvalósítási szakaszban?

A fent említett dokumentumok és a meghatározott szakaszok értelmében augusztus 25-én, hétfőn este a temesvári püspökségen megtartották az egyházmegyei szinodális csoport első találkozóját Pál József Csaba megyéspüspök elnökletével. A résztvevők a temesi, a marosi és a hegyvidéki főesperességekből érkeztek. A munkacsoport tagjai papok és világiak az alábbi plébániákról: Karánsebes, Csák, Kisiratos, Arad-Séga, Perjámos, Krassócsörgő, Temesvár I. – Belváros, Temesvár II. – Gyárváros, Temesvár III. – Erzsébetváros, Temesvár IV. – Józsefváros és Temesvár IX. – Marienheim. A szinodális folyamat új szakaszát – a megvalósítási fázist – Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök koordinálja.

A találkozó elején Pál József Csaba néhány pontot ismertetett a szinódus második ülésszakának záródokumentumából: „A szinodalitás elsősorban lelki beállítottság. Áthatja a megkereszteltek mindennapi életét, valamint az Egyház küldetésének minden aspektusát. A szinodális lelkiség a Szentlélek működéséből fakad, és megköveteli Isten Igéjének meghallgatását, az elmélkedést, a csendet és a szív megtérését.” (43. pont) „A keresztény közösség megújulása csak a kegyelem elsőbbségének elismerésével lehetséges. Ha hiányzik a lelki mélység mind személyes, mind közösségi szinten, akkor a szinodalitás szervezeti hatékonyságra redukálódik.” (44. pont) Ezt követően a főpásztor közös elköteleződésre hívta a jelenlévőket:

Együtt kell újraértékelnünk életünk különböző területeit, valamint pasztorális és adminisztratív tevékenységeinket.

Ebben a munkában a szinódus záródokumentuma lesz a munkadokumentumunk. Ez nem csupán ajánlás, hanem az Egyház Tanítóhivatalának hivatalos dokumentuma, amelyet közösen kell tanulmányoznunk és megvitatnunk, azzal a szándékkal, hogy megértsük, mit tudunk megvalósítani és gyakorlatba ültetni a saját területünkön.”

A bevezető után a főpásztor arra kérte a jelenlévőket, hogy osszák meg személyes gondolataikat négy alapvető kérdésben, amelyek célja, hogy ösztönözzék a közösségi életben való megkülönböztetést és elköteleződést: Mit tehetünk ott, ahol élünk, azért, hogy egyre több ember tudatosítsa a Feltámadt Krisztus jelenlétét? Hogyan segíthetjük azokat a megkeresztelteket, akik az Eucharisztiában Krisztus Testével táplálkoznak, hogy felismerjék: együtt ők maguk is Krisztus Testét alkotják? Ennek következtében, közösségként, mint Isten népe, hivatásunk, hogy hirdessük és tanúságot tegyünk az üdvösség örömhíréről. Hogyan válik ez egyre valóságosabbá Isten népének életében? Isten szívében a szegények kiváltságos helyet foglalnak el. Mit tehetünk azért, hogy közösségeinkben és szívünkben ők is kiváltságos helyet kapjanak? Hogyan élhetünk a szegényekért?

Az Egyház arra kapott meghívást, hogy szegény legyen a szegényekkel együtt.” Mit tehetünk mi ezért ott, ahol élünk?

Ezt követően a csoport tagjai kiemelték, hogy mi érintette meg őket a többi résztvevő reflexióiból. Így néhány alapvető gondolat került előtérbe: A közösség legyen olyan, mint egy nagy család, amelyet a hit és a kölcsönös támogatás egyesít. A hit tanúságtétele az evangélium mindennapi életben való megélésén keresztül. A rászorulók – betegek, magányosak, kirekesztettek – felismerése nemcsak anyagi, hanem lelki értelemben is. Konkrét módszerek keresése ezeknek az embereknek a támogatására és segítésére, a keresztény szolidaritás szellemében.

A találkozó végén a jelenlévők megvitatták a következő időszak programját. Megállapodtak abban, hogy 2026 őszéig havi rendszerességgel találkozókra kerül sor, amelyeket különböző pasztorális csoportoknak szentelnek (ifjúság- és családpasztoráció, megszentelt életet élő személyek, a papi szenátus tagjai, esperesek és főesperesek, pasztorális bizottság és az egyházi mozgalmak tagjai, a plébániák kiscsoportjainak felelősei a plébánosokkal együtt, hitoktatók, akolitusok, diakónusok és diakónusjelöltek).

„A szinódus a lelki megkülönböztetés útja, egy egyházi megkülönböztetési folyamat, amely az ájtatosságban, az imádságban és az Isten Igéjével való kapcsolatban valósul meg” – mondta Ferenc pápa 2021. október 10-én, a szinodális folyamatot megnyitó szentmisén elhangzott homíliájában.

Jöjj, Szentlélek, aki új nyelveket teremtesz és az élet szavait adod ajkunkra.

Óvj meg minket attól, hogy muzeális egyházzá váljunk,

amely szép, de néma, s amelynek múltja gazdag, de jövője sivár. Jöjj közénk, hogy a szinodális tapasztalat során ne hagyjuk,

hogy a csalódások letörjenek, a jövendölés veszítsen erejéből,

s terméketlen viták emésszék fel erőinket. Jöjj, szeretet Szentlelke, nyisd meg szívünket a hallásra.

Jöjj, Szentség Lelke, újítsd meg Isten szent és hívő népét.

Jöjj, Teremtő Lélek, újítsd meg a Föld színét! Ámen. (Ferenc pápa imája a szinódus megnyitásakor)

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

