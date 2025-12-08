A szolgálat lényege a Krisztussal való kapcsolat – Állandó diakónust szenteltek Máramarosszigeten

A szentmise elején a főpásztor magyarul és románul is szívélyesen köszöntötte az egybegyűlteket, ráirányítva a figyelmet arra, hogy a nap több szempontból is különleges: Szent Miklós ünnepéhez és Boldog Scheffler János vértanú püspök égi születésnapjához kapcsolódik, továbbá Máramarossziget ad otthont a szentelésnek, mely során Orosz Krisztofer Levente – a város szülötte, jelenlegi alpolgármestere, két gyermek édesapja – az Egyház hivatalos szolgálatába lép. Orosz Krisztofer Levente teológiai tanulmányait Kolozsváron, a Babeș–Bolyai Tudományegyetem Teológiai Karán végezte, ahol doktori fokozatot is szerzett.

A püspök arra hívta a jelenlévőket, hogy imádsággal kísérjék őt, kérve Isten áldását életére és szolgálatára.

Az evangélium felolvasása után Reszler Mihály máramarosszigeti főesperes-plébános bemutatta a jelöltet, tanúsítva felkészültségét és alkalmasságát a diakónusi szolgálatra, majd az Egyház nevében arra kérte a főpásztor, hogy szentelje fel Orosz Krisztofer Leventét állandó diakónussá.

Schönberger Jenő püspök szentbeszédének központi üzenete a diakónusi szolgálat lényegére irányult.

Az egyházi küldetés nem a feladatok külső megjelenésében gyökerezik, hanem a Krisztussal való bensőséges, személyes kapcsolatban. A pap és a diakónus Krisztus titokzatos módon kiválasztott küldötte és képviselője. Nem a szervezőkészség vagy a szép liturgikus mozdulatok teszik valakivé a szentelt személyt, azok csupán eszközök.

A szolgálat alapja az a szeretetkapcsolat, amelyben a szentelendő személy Krisztus kérdésére válaszol: „Szeretsz-e engem?”

A szentelés titka abban áll, hogy a felszentelt személy Krisztus küldöttévé válik, aki nem a közösség megbízottja, hanem Jézus képviselője – hangsúlyozta a főpásztor.

Jézus arra kéri tanítványait, hogy úgy szeressék egymást, ahogyan ő szereti övéit. A felszentelt személyek egymásban is Krisztust kell hogy felismerjék; a kölcsönös szeretet pedig a lelkipásztori működés és tanúságtétel lényegét alkotja – emelte ki a szatmári megyéspüspök. – A szentelés kegyelme nemcsak feladattal, hanem nagy felelősséggel is jár, mert

a szolgálattevő élete jel és példa kell, hogy legyen a világ számára.

A megyéspüspök arra kérte a jelöltet, hogy diakónusként legyen feddhetetlen és Szentlélekkel eltelt szolgáló, aki Krisztus szeretetéből merítve őrzi a hit tisztaságát, életével is tanúságot téve az evangéliumról, aki hűségesen kitart abban a küldetésben, amelyre meghívást kapott.

A szentbeszéd után az engedelmességi ígérettel folytatódott a szertartás. Schönberger Jenő püspök a szertartás rendje szerint kérdéseket intézett Orosz Krisztofer Leventéhez, aki ünnepélyesen ígéretet tett az Egyház iránti hűségre és szolgálatra.

Ezt követte a Mindenszentek litániájának imádsága.

Miközben a közösség a szentek közbenjárását kérte, a diakónusjelölt arcra borulva feküdt a templom padlóján a teljes önátadás és az isteni kegyelemre hagyatkozás jeléül.

Majd Schönberger Jenő megyéspüspök kézrátétellel és a szentelő ima révén részesítette Orosz Krisztofer Leventét a diakónusszentelés szentségében.

A felszentelt diakónus magára öltötte új szolgálatának öltözetét – a diakónusi stólát és a dalmatikát –, majd átvette az evangéliumos könyvet annak jeléül, hogy küldetést kapott Isten igéjének hirdetésére.

Ezt követően a jelen lévő papok köszöntötték őt békecsókkal, befogadva a testvérként közéjük lépő új diakónust.

A szentmise végén a püspök háláját fejezte ki az újonnan szentelt diakónus családjának. Köszönetet mondott Orosz Krisztofer Levente szüleinek, feleségének és gyermekeinek mindazért a szeretetért, türelemért és támogatásért, amely lehetővé tette, hogy eljusson ehhez a kegyelmi pillanathoz.

Áldást kérve életére és szolgálatára, a diakónusarra biztatta, hogy Krisztus szeretetének kiválasztott eszközeként legyen sokak lelki javára.

Az ünnepi szertartáson az egyházmegye több plébánosa is részt vett; jelen voltak a görögkatolikus egyház képviselői is, továbbá Andrea Gentili, az Egyházmegyei Redemptoris Mater Missziós Szeminárium rektora; Ilyés Csaba, a szatmári egyházmegye általános helynöke és irodaigazgatója; Antku István nagykárolyi főesperes; Szmutku Róbert nagybányai esperes; valamint a közéleti szereplők közül a város polgármestere és a helyi és megyei tisztségviselők.

A szentmisén a máramarosszigeti kórus énekelt Blegya-Eiben Gellért vezetésével, a kántori szolgálatot Geréd István kolozsvári kántor látta el.

Forrás: Szatmári Római Katolikus Egyházmegye; romkat.ro/Cziple Hanna-Gerda

Fotó: Gringo Pictures/Varga Mark

Magyar Kurír