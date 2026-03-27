A Szombathelyi Egyházmegye bérmálásra készülő fiataljai Zalaegerszegre zarándokoltak

Hazai – 2026. március 27., péntek | 17:45
Zalaegerszegen március 26-án tartották a Szombathelyi Egyházmegye bérmálásra készülő fiataljainak zarándoklatát közel 220 diák részvételével, akik lelkipásztoraikkal és hitoktatóikkal együtt érkeztek, hogy egy tartalmas lelkinapot töltsenek együtt.

A meteorológiai előrejelzések fényében alig 24 órája volt a szervezőknek a programot és a helyszíneket átszervezni, de a Gondviselés, mint oly sokszor már, most is gondoskodott, hogy minden probléma nélkül megoldódjon, és a Szentlélek megérintse a bérmálásra készülő fiatalok lelkét.

A nap szentmisével kezdődött a Mária Magdolna-plébániatemplomban, ahol gyónásra is volt lehetősége a jelenlévőknek.

Szentbeszédében Székely János megyéspüspök saját gyermekkori, fiatalkori élményein keresztül tanította a bérmálásra készülőket, de több olyan eseményt is megosztott a fiatalokkal, amelyek papi élete meghatározó állomásai voltak.

A szentmise után következő két program a Mindszentyneum épületében zajlott: az egyik teremben a főpásztor részére korábban elküldött kérdésekre kaptak választ a diákok, míg a másik helyszínen Pongrácz Benedek atya tartott KAHOOT-tal fűszerezett előadást az Egyházról.

Minkét helyszínen a nap közös imádsággal és áldással fejeződött be, ahonnan lélekben megerősödve és feltöltődve tértek haza a fiatalok.

Székely János megyéspüspök szentbeszéde ITT visszahallgatható.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #ifjúság #lelkigyakorlat #szentségek

