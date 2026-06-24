A tanár az életével is neveljen – Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye pedagógusainak Te Deuma

A szentmise főcelebránsa idén is Gyetván Gábor, a Budapesti Katolikus Intézményfenntartó Központ (EKIF) főigazgatója volt.

Az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye közoktatási intézményeiben ma már több mint tizenkétezer gyermeket és fiatalt nevelnek és oktatnak, megvalósítva az Egyház egyik legfontosabb küldetését: az evangelizációt és a hit továbbadását a következő generációknak.

Homíliájában Gyetván Gábor a napi evangélium egyik mondatából indult ki: „Ne vessétek oda a szent dolgokat a kutyáknak, és ne szórjátok gyöngyeiteket a sertések elé.” A főigazgató szerint Jézus egyszerű, mégis rendkívül mély tanítása különösen közel áll a pedagógusok hivatásához, hiszen ők olyan emberek, akik kincset hordoznak, és ezt a kincset nap mint nap továbbadják.

Az identitást helyezte beszéde fókuszába. Arra hívta fel a pedagógusok figyelmét, hogy soha ne felejtsék el, kik ők valójában.

A tanári és keresztény hivatás ugyanis nem ér véget az iskola falain belül.

„Nem tudunk elbújni” – fogalmazott. Egykori lelkivezetőjét idézve elmondta, hogy papként még külföldön is felismerhetik az embert, de ugyanez igaz a pedagógusokra is. A gyerekek, a szülők és a közösség figyeli őket, ezért a hitelesség nemcsak az iskolában, hanem az élet minden területén fontos.

Gyetván Gábor saját ferences gimnáziumi éveit is felidézte. Diákként úgy érezték, senki sem figyel rájuk, tanáraik azonban mindig emlékeztették őket arra, hogy egy közösségben mindenki ismer mindenkit. Ez a tapasztalat ma is érvényes:

a pedagógus példája folyamatosan hat, akár tud róla, akár nem.

A homília második fő témája a példamutatás felelőssége volt. Gyetván Gábor emlékeztetett arra, hogy a gyermekek rendkívül érzékenyek és figyelmesek. Nemcsak azt hallják meg, amit tanítanak nekik, hanem azt is észreveszik, hogyan élnek tanáraik. „A gyerekek nem szelektálnak. Nemcsak a jót tanulják meg tőlünk, hanem a rosszat is” – hangsúlyozta.

A pedagógusoknak ezért nemcsak tudást kell közvetíteniük, hanem életükkel is tanítaniuk kell. A gyerekek számára a hitelesség, az emberség, a becsületesség és a keresztény értékrend sokszor éppen a tanáraik mindennapi viselkedésén keresztül válik kézzelfoghatóvá.

A harmadik gondolat a „kincs” volt, amelyet a katolikus iskola adhat a rábízott gyermekeknek. Ez a kincs részben a tudás, amely egész életükben elkíséri őket. Ugyanakkor van egy ennél is fontosabb örökség: az a lelki és erkölcsi többlet, amelyet a keresztény nevelés nyújthat.

Gyetván Gábor szerint a szülők nem pusztán azért választják a katolikus intézményeket, hogy gyermekük jó oktatásban részesüljön, hanem azért is, mert azt remélik, emberileg gazdagabbá, értékesebbé válik.

A pedagógus feladata ezért nem csupán az ismeretek átadása, hanem a jellem formálása is.

A homília végén a főigazgató az ószövetségi Ezékiás (Hiszkija) király példáját állította a jelenlévők elé. Emlékeztetett arra, hogy a király a fenyegetések és a túlerő ellenére sem önmagában bízott, hanem Istenhez fordult segítségért. A történet tanulsága ma is aktuális: az emberi erő önmagában kevés, de Istenbe kapaszkodva a gyengeség is erővé válhat. „Az igazság nem attól igazság, hogy hányan támogatják vagy hányan szavazzák meg. Az igazság attól igazság, hogy van” – fogalmazott.

A keresztény ember számára pedig a legnagyobb kincs maga Isten, akinek ismeretét és szeretetét a katolikus iskolák nap mint nap továbbadják a rájuk bízott gyermekeknek.

A szentmise végén átadták a Szent Gellért-díjakat és a Knauz Nándor-díjakat azoknak a pedagógusoknak és munkatársaknak, akik kiemelkedő szolgálatukkal járultak hozzá a főegyházmegye oktatási küldetésének megvalósításához.

A Szent Gellért-díj arany fokozatát 2026-ban a következő pedagógusok kapták:

1. Brunáry János, Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola és Óvoda;

2. Csányi László Györgyné, Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda;

3. Vinzcéné Tieber Erzsébet, Szent András Katolikus Általános Iskola és Óvoda;

4. Bedéné Jászai Mária, Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola és Óvoda;

5. Borosnyay Katalin Mária, Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola és Óvoda;

6. Gelleyné Horváth Judit Mária, Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola és Óvoda;

7. Selmeczy Csilla, Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola és Óvoda;

8. Stróbl Kristófné, Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola és Óvoda;

9. Lipták Géza, Prímási Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda;

10. Sztolárné Sárkány Dalma, Prímási Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda;

11. Sáfár Zsolt, Prímási Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda;

12. Holop Erika, Prímási Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda;

13. Juhász Marianna, Prímási Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda;

14. Szirányiné Debnárik Beáta, Prímási Katolikus Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Óvoda;

15. Asztalosné Kotán Erzsébet, Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium;

16. Bakacsi Andrásné, Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium;

17. Belcsákné Koncz Ágnes, Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium;

18. Jamriskó Mária, Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium;

19. Laczó-Luty Johanna, Pál Apostol Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium;

20. Bíróné Puskás Erzsébet, Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium;

21. Börcsökné Kis-Kotor Zsófia, Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium;

22. Csák Emese, Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium;

23. Komondy Zsuzsanna, Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium;

24. Mona Tamásné, Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium;

25. Vereckei Attila, Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola;

26. Veresné Horváth Hilda, Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola;

27. Bartlné Pap Zsuzsanna, Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola;

28. Putz Judit, Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola;

29. Szabó Krisztina Zsuzsanna, Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola;

30. Kollárné Szabó Márta, Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola;

31. Zsemberyné Major Ágota, Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola;

32. Fodorné Farda Éva, Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola;

33. Valkó Miklós, Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola;

34. Szefcsikné Nikodém Nóra, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola;

35. Keszey Balázs, Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium;

36. Lakihegyi Viktória, Budapesti Egyetemi Katolikus Gimnázium és Kollégium;

37. Várhalmi Eszter, Kanizsay Dorottya Katolikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és SZKI.;

38. Fiedler Éva Mária, Meszlényi Zoltán Katolikus Általános Iskola;

39. Baranya István, Meszlényi Zoltán Katolikus Általános Iskola;

40. Hajna Ákos Gábor, Szent József Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium;

41. Vigh Noémi, Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium;

42. Illés Erika, Budapesti Katolikus Intézményfenntartó Központ (EKIF).

Idén a Knauz Nándor-díjat Blazsek Andrea, a Pannonia Sacra Katolikus Általános Iskola és Óvoda munkatársa vehette át.

Szöveg: Zsuffa Tünde/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita/ Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Magyar Kurír