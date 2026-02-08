A tavaly megújított Ökumenikus Chartában tovább él az ökumenikus imahét üzenete

Az imahét napjaiban különböző felekezetek hívei és lelkipásztorai fordultak együtt Istenhez, kérve a Szentlélek vezetését az egység, a megbékélés és a hiteles keresztény tanúságtétel útján. E lelki közösség a célja a megújított Ökumenikus Chartának is, amely az európai egyházak közös elköteleződését fogalmazza meg a párbeszéd, az együttműködés és a közös felelősségvállalás mellett.

Az ökumenikus imahéten megtapasztaltak így megerősítést és küldetést jelentenek: együtt járni tovább az egység útján Krisztusban.

Az egymással versengő helyett együtt végzett tanúságtétel és evangelizáció

A 2025-ben megújított Ökumenikus Charta az európai egyházak közös elköteleződésének dokumentuma, amely a 2001-es Charta örökségét viszi tovább, reagálva az elmúlt két évtized mélyreható társadalmi, politikai és egyházi változásaira. Az Európai Egyházak Konferenciája (CEC) és az Európai Püspöki Konferenciák tanácsa (CCEE) hálát ad benne a növekvő ökumenikus együttműködésért, ugyanakkor felismeri a megosztottság, a hitelességi válság, a szekularizáció és a globális krízisek – háborúk, migráció, klímaváltozás, technológiai átalakulás – jelentette kihívásokat.

A Charta hitvallásos alapon indul: a Szentháromságba vetett közös hitre és az „egy, szent, katolikus és apostoli egyház” látható egységének keresésére hív. Kiemeli az Ige közös hallgatását, az imádságot, a kölcsönös megismerést és a megbékélést, valamint az egymással versengő helyett az együtt végzett tanúságtételt és evangelizációt. Fontos hangsúlyt kap a bűnbánat, a visszaélések feltárása és az áldozatok melletti kiállás.

A dokumentum külön fejezetet szentel az ifjúságnak mint az Egyház jelenének és jövőjének, ösztönözve részvételüket a döntéshozatalban és az ökumenikus kezdeményezésekben. Tárgyalja az európai felelősség kérdését is: a béke és megbékélés építését, az emberi jogok védelmét, a nők helyzetének javítását, a nacionalizmus és vallási szélsőségesség elutasítását.

Kiemelt témák a zsidó–keresztény kapcsolatok elmélyítése, az antiszemitizmus elutasítása, a muszlimokkal és más vallások képviselőivel folytatott párbeszéd, valamint a vallás- és lelkiismereti szabadság tisztelete. A Charta hangsúlyozza a teremtett világ megőrzésének sürgető szükségességét, a migránsok és menekültek védelmét, valamint az új technológiák – különösen a mesterséges intelligencia – etikus, a közjót szolgáló használatát.

A Charta nem jogilag kötelező, hanem önkéntes elköteleződés, amely az ökumenikus párbeszéd és együttműködés kultúráját kívánja erősíteni Európa egyházainak minden szintjén.

A teljes dokumentumot ITT olvashatják.

Szerző: MKPK

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: CCEE

Magyar Kurír