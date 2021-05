A Te templomod szentje is ott lehet az Adoremus júliusi címoldalán

Szeretnénk, ha az Adoremus címlapján a 2021-es évben is a te templomod szentje szerepelne. Az Adoremus a legolvasottabb magyar nyelvű liturgikus kiadvány, amelynek segítségével mindenki nyomon követheti az egyes napok szentírási olvasmányait és a misekönyvben előírt könyörgéseket. A napi elmélkedések abban segítenek, hogy minél jobban be tudj kapcsolódni a szentmise ünneplésébe.

Miközben hamarosan véget ér a húsvéti idő, és már pünkösd ünnepére készül az Egyház, mi már kipostáztuk a templomi terjesztőinknek és előfizetőinknek a júniusi Adoremust. Minden hónap közepétől elérhető a következő hónap liturgikus kiadványa.

2020-ban és idén is a ti segítségetekkel a legmagasabb művészi igényeknek is megfelelő képeket jelentethettünk meg az Adoremus borítóján, amit ezúton is köszönünk.

Szeretnénk, ha folytatódna az együttműködés, és a templomainkat díszítő művészeti alkotások kerülnének továbbra is a címoldalra.

Júniusban – Kovács Zoltán rektor segítségével – Jézus Krisztus, az örök főpap, az esztergomi Érseki Papnevelő Intézet kápolnájának tűzzománc ábrázolása (Rácz Gábor alkotása) kerülhetett a borítóra.

Ha szeretnéd, hogy a te templomod szentje kerüljön az Adoremus liturgikus kiadvány júliusi borítójára, nincs más teendőd, mint megkérdezni erről az adott templom illetékes papját, plébánosát. Ezután 2021. május 22-ig küldj nekünk rövid leírást a festményről, a freskóról vagy az üvegablakról, amelyen a szent látható (mikor és ki készítette az alkotást, és hol található).

Figyelj arra, hogy a templomodban található ábrázolásnak egy, a római katolikus liturgikus naptárban július hónapban szereplő szentet (például Szent Tamás apostol, Szent Brigitta, Szent Henrik, Szent Zoerárd-András és Benedek stb.) kell megjelenítenie.

Ha a szerkesztőségben pozitív döntés születik, akkor kollégánk felveszi a kapcsolatot az illetékes plébánossal, hogy megfelelő, jogtiszta fénykép készüljön az ábrázolásról.

A jelentkezéseket az mk@katolikus.hu e-mail-címre várjuk. Kérünk, hogy a tárgy rovatban tüntesd fel: Adoremus júliusi címlapkép. Köszönjük, hogy segíted a munkánkat!

Kuzmányi István/Magyar Kurír