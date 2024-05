A telemedicinális rendelésen foglalkoztatott orvosok fele otthonról dolgozó kisgyermekes anya

Tizenöt kisgyermeket nevelő orvos dolgozik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Naszlady Attila Egészségfejlesztési Programjában. A Felzárkózó települések program városoktól távol első falvaiban a betöltetlen körzetek ellátását pótló telemedicinális rendelést az orvosok nagyrészt otthon, a lakásukból látják el. A rugalmas foglalkoztatási forma különösen vonzónak bizonyult a kisgyermekes fiatal orvosok számára, akik néhány hónappal a program indulása után már az orvosi létszám felét teszik ki. Az érintettek szerint az otthonról végezhető munka jól összeegyeztethető a gyermekneveléssel, így egyszerre lehetnek falusi háziorvosok és városi szülők.

Közel negyven felzárkózó településen zajlanak rendszeresen telemedicinális rendelések, amelyek során a gépjárművel érkező mobil rendelőkben a szakdolgozók a legmodernebb digitális technológiával végzik a vizsgálatot, melyet valós időben, de több száz kilométeres távolságból irányít az orvos. A program első évében több mint négyezer beteget láttak el így, az otthonról végezhető gyógyítás pedig rövid idő alatt váratlan népszerűségre tett szert a kisgyermekes orvosok körében.

A telemedicina rendkívül előnyös munkalehetőséget teremtett olyan kisgyermekes orvosoknak, akik sem háziorvosként, sem kórházban, rendelőintézetben nem tudnának dolgozni, ám egy – akár részmunkaidős –, otthonról végezhető, de mégis szakvégzettséget igénylő feladatot el tudnak látni. A főváros mellett Kecskemétről, Szegedről vagy éppen Zebegényből kapcsolódnak be az elszegényedett kistelepüléseken zajló vizsgálatokba, miközben kisgyermekükre nagyszülők vagy bébiszitter vigyáz. Van, aki az első gyermekével maradt otthon, van, aki a harmadikkal, akad, aki addig vállal rendelést, amíg a gyermek a bölcsődében van. A kismamák mellett van egy édesapa is, aki azzal segít a második gyermekükkel várandós feleségének, hogy a munkába járás idejét spórolja meg az otthoni rendeléssel.

Többen azért jelentkeztek a NAEP programba, hogy a gyermek születése után ne essenek ki a betegellátás ritmusából. Egy háromgyermekes háziorvos a kiégés jeleit tapasztalta, most viszont egy társadalmilag megbecsült programban dolgozva érzelmileg stabilabbnak érzi magát, és „a család visszakapta a nyugis anyát”. Egy kétgyermekes édesanya így foglalta össze a lényeget: „A telemedicina ebben a formában olyan orvosokat is elvisz a betegekhez, akik épp nem dolgoznának, és sokszor olyan betegekhez, akik máshogyan nem kapnának ellátást.” Akad, aki két kislány nevelése mellett, heti tíz órában dolgozik, és bár szakmai szempontból egyértelmű hátránynak írja le, hogy fizikailag nem tud hozzáérni a beteghez, ám ennek van pozitív oldala is: „Nincs fertőzésveszély, így nem viszek haza a családnak betegséget, illetve kissé betegen én is tudok dolgozni anélkül, hogy megfertőzném a pácienst.”

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Vízkeleti Tamás; Somai Márk; Kovács Bence / Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír