A temesvári egyházmegyében is megkezdődött a házasság hete

A Temesvári Római Katolikus Püspökség Családpasztorációs Irodája által szervezett első találkozót február 7‑én, szombaton délután tartották Temesváron, az Egyházmegyei Ifjúsági Központban, a kapcsolatukat és kommunikációjukat erősíteni kívánó házaspárok és jegyespárok részvételével.

A rendezvényen Pál József Csaba megyéspüspök, Szilvágyi Zsolt pasztorális helynök, valamint Macedon Valentin Hiticaș resicabánya-govondári plébános, egyházmegyei családpasztorációs felelős is jelen volt.

A meghívott előadók Szendrényi András és Marietta voltak Szegedről, akik a következő témát járták körül: Három érzékeny terület a házasságban: közös étkezés, intimitás, pénz.

A program moderátorai Dotterer‑Kiszely Szilárd és Anikó, az egyházmegye jegyesoktatásért felelős munkatársai voltak.

A találkozó közös imával kezdődött, majd bemutatkoztak a meghívottak.

A Szendrényi házaspár, akik a Szeged‑Csanádi Egyházmegyében a Házas Hétvége mozgalom felelősei és négy gyermek szülei, már az elején hangsúlyozták, mit nem szeretnének tenni: nem adnak tanácsokat, és nem mondják meg senkinek, hogyan éljen, hiszen nem képzett tanácsadók, szakemberek, trénerek, nincsenek „tuti” megoldásaik. Csupán meg szeretnék osztani az egybegyűltekkel mindazt, amit huszonöt éves házasságuk alatt megtanultak, megtapasztaltak a közös életről és egymásról.

A Házas Hétvége módszertana szerint a témákat a házastársak egymás között beszélik meg, nem csoportosan, mert a párok maguk hivatottak felfedezni, hogyan működhet legjobban a kapcsolatuk, és hogyan építhetnek minél mélyebb egységet. A beszélgetést vezető házaspárhoz egy pap is csatlakozik, hiszen a papság és a házasság egymást erősítő életszövetségek. Így a három témához kapcsolódóan a Szendrényi házaspár mellett Macedon Valentin Hiticaș is megosztotta tapasztalatait.

A jelen lévő párok gyakorlati feladatokat is kaptak: rajzban, írásban fejezzék ki érzéseiket, válaszaikat a kapott füzetben vagy öntapadó jegyzettömb lapjaira, amiket végül befőttesüvegbe zárva vihettek magukkal.

Közös asztal

Az első téma a közös asztal, a házastársak elérhetősége volt. „A közös asztal az összetartozásunk mindennapi jelképe. Itt lehetünk igazán jelen egymás számára, megoszthatjuk érzéseinket és gondolatainkat” – fogalmaztak a meghívottak.

Ugyanakkor az asztal az imádság helye is. „Jézus ezt az egyszerű jelképet választotta ahhoz, hogy rá emlékezzünk. A szentáldozásban Jézus a közös asztalához hív meg bennünket” – egészítette ki Macedon Valentin Hiticaș.

Közös ágy

A második téma a közös ágy volt, az intimitás és a közelség helye, ahol minden ember elfogadást és befogadást talál. A kulcsszó a meghallgatás volt. A jelenlévők azt a feladatot kapták, hogy egy percig nézzenek egymás szemébe, majd két percig felváltva beszéljenek egymáshoz. Ezután azt kellett megfogalmazniuk, mit éltek át, amikor úgy beszélhettek, hogy a párjuk nem szakította félbe őket.

Macedon Valentin Hiticaș ehhez kapcsolódva a gyónás szentségére utalt, melynek során a hívő személyes meghallgatást talál Istennél.

Pénzügyek

„A pénz, a pénzügyek erős érzelmeket válthatnak ki, és az önértékelés alapjává válhatnak” – fogalmazták meg a meghívottak a harmadik téma, a közös pénztárca kapcsán. Hangsúlyozták továbbá, hogy a család közös jövedelme elsősorban arra való, hogy fedezze a családtagok szükségleteit: „Az anyagi javak megosztása azt is tükrözi, mennyire figyelünk egymás szükségleteire, hiszen ami a házastársamnak jó, az nekem is jó.”

A Szendrényi házaspár hétköznapi, banálisnak tűnő példákat is említett olyan helyzetekre, amelyek erős érzelmeket válthatnak ki: haragot, dühöt, csalódást, az értéktelenség érzését, például amikor a házastárs az autót a ház elé parkolja, és nem a garázsba; ha egy otthoni meghibásodást a férj késve javít meg; ha a feleség munkahelyi programja miatt el kell halasztani egy közös családi programot, vagy ha vita támad arról, hogy a macskának bent vagy kint van a helye.

A rendezvény végén, közös ima után Macedon Valentin Hiticaș felolvasott egy részt Szent Máté evangéliumából: „Akkor odamentek hozzá (Jézushoz) a farizeusok, hogy próbára tegyék. Ezt kérdezték: »El szabad a férfinek bármilyen okból bocsátania a feleségét?« Így felelt: »Nem olvastátok, hogy a Teremtő kezdetben férfinak és nőnek teremtette őket, és azt mondta: Ezért a férfi elhagyja apját, anyját, a feleségéhez ragaszkodik, és egy test lesz a kettő? Most már többé nem két test, hanem csak egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember ne válassza szét.«” (Mt 19,3–6)

Végezetül a résztvevők is megoszthatták a találkozón szerzett tapasztalataikat, érzéseiket. A legtöbben hálájukat fejezték ki a meghívott pár őszinteségéért és nyitottságáért, amellyel bepillantást engedtek házasságuk mindennapjaiba és ahogyan kidolgozták a témákat.

A találkozó közös szentmisével zárult, amelyet 18 órakor Pál József Csaba megyéspüspök mutatott be a temesvári Szent György-székesegyházban.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye/Romkat.ro

Magyar Kurír