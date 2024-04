A templom kövei a kegyelem erejét sugározzák – Megáldották a felújított jáki templomot

Az ünnepi esemény előtt, a délelőtt folyamán Székely János megyéspüspök meghívására magánlátogatáson vett részt a szombathelyi püspöki palotában Sulyok Tamás köztársasági elnök, akit Jákon Tóth Ernő polgármester fogadott.

A szentmisén elsőként Székely János püspök köszöntötte a megjelenteket.

Ezt követően V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője mondott ünnepi beszédet, köszönetét fejezve ki a felújítási munkákban részt vevőknek, valamint Magyarország kormányának, hogy a templomok felújítására indított programban lehetővé vált a jáki templom felújítása is.

A templom ékessége hazánknak és az egész Kárpát-medencének, őrzi az ezredéves magyar kereszténység lenyomatát – mondta köszöntőjében Sulyok Tamás köztársasági elnök, aki a továbbiakban a közösség erejéről, a templomot építő és az azt betöltő emberekről beszélt.

A kívülről sugárzó dicsőség nem helyettesíti a belülről felhangzó dicséretet – fogalmazott az államfő. – A változó idő nem csak az épületeken látszik, közösségeinket is kikezdi. Nemcsak a felszínt értintő, hanem szellemi, lelki magasságokat, mélységeket elérő újjáépítésre van szükség.

Hitünket is csak közösségben tudjuk megélni, ahogy a szeretetet is – szögezte le a köztársasági elnök. – Hívő közösségben élni azt jelenti: részt venni egymás életében, osztozni a másik örömében és bánatában, tudni együtt imádkozni. Meg kell találnunk, hogyan lehetünk élő kövek összekötő habarcsa, hogyan tudunk újra közösségbe szerveződni, egymást szolgálni és ezzel kívülre is sugározni az örömhírt.

A templom megújulása társadalmi összefogás eredménye; az egész nemzet hozzájárult. Európa felújított templomává válhatunk, egymás segítésében, szeretetében aktív közösségek otthonává, ahová erőt meríteni jönnek az emberek – hangsúlyozta Sulyok Tamás.

A köztársasági elnök beszéde ITT meghallgatható.

Mit üzen számunkra a jáki templom? – tette fel a kérdést szentbeszédében Székely János püspök. – Az első, hogy

a hit felemel, távlatot ad, megtölti a szívet.

Hit nélkül az emberi élet lapossá, sivárrá válik. Ezt őseink tudták. A hit felfelé emelő ereje nélkül társadalmunk összeomlik.

A második üzenetet a templom díszítő elemeiből és történelméből olvashatjuk ki – mondta a főpásztor. – A védőszent Szent György, a gonoszt legyőző szent. A jáki templom kapuzatát kőoroszlánok őrzik és a templom egyik faragványa is a sárkányt, vagyis a gonoszt legyőző hívőt árbázolja.

A templom is sok viszontagságon ment keresztül: a tatár, a török is pusztított itt. Csoda, hogy megmaradt a templom, hogy itt imádkozhatunk – emelte ki a szombathelyi megyéspüspök. – Csoda, hogy ezer éven át megmaradtunk.

Értékeinket megőrizni csak küzdelmek által lehetséges, csak a gonoszt legyőző Szent György erejével és kitartásával és Isten kegyelmével – hangzott el a főpásztor szentbeszédében.

A jáki templom kövei a kegyelem erejét, Isten minket körülölelő szeretetét sugározzák

– mondta Székely János püspök. – És sugározza a jézusi ígéretet: „Ne féljetek, én legyőztem a világot!”, és „veletek vagyok a világ végéig”.

A szombathelyi megyéspüspök szentbeszédét meghallgathatják ITT.

*

Az ünnepi szentmise keretében adták át az ICOMOS Magyar Nemzeti Bizottsága – a műemlékvédelem legnagyobb nemzetközi civil szervezetének magyar tagja – által adomonyozott ICOMOS-díjat. A szervezet minden évben díjazza az általa legjobbnak ítélt műemléki helyreállításokat.

Az elismerést ebben az évben a jáki templom kapta.

A szentmise végén a szentély alatti kriptában végső nyugalomra helyezték az alapító Jáki Nagy Márton földi maradványait.

A szentmise a Szombathelyi Egyházmegye YouTube-csatornáján visszanézhető.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye



Fotó: Szombathelyi Egyházmegye; Vas Népe



Magyar Kurír