A tiszafa az örök élet jelképe a keresztény hagyományban

A tiszafa Európa egyik leghosszabb életű fája. Egyes példányai több mint ezerévesek, de Nagy-Britanniában és Európa más részein olyan tiszafák is ismertek, amelyek korát két-háromezer évre becsülik. Nem véletlen, hogy a keresztény ember számára a fa már a középkorban is az örökkévalóságot idézte.

A keresztény szimbolikában a tiszafa elsősorban az örök életet és a feltámadás reményét fejezi ki.

Ennek egyik oka, hogy örökzöld növény: a tél közepén is megőrzi lombját, amikor a természet látszólag elcsendesedik. A keresztény ember számára ez Krisztus ígéretét idézi: az élet a halál után sem ér véget.

A tiszafa emellett különleges megújulóképességgel is rendelkezik. Még idős korában is képes új hajtásokat nevelni, sőt törzséből új ágakat fejleszteni. Ez a folyamatos megújulás a feltámadás és az újjászületés szimbólumává tette.

Miért ültettek tiszafát a templomok mellé?

Európa számos országában évszázadokon át szinte természetes volt, hogy a templomkertben vagy a temetőben tiszafa állt.

A temető a keresztény gondolkodásban nem csupán a gyász helye, hanem a feltámadásba vetett hit kifejeződése is. A tiszafa ezért emlékeztette a híveket arra, hogy Krisztus feltámadása az örök élet reményét ajándékozza az embernek.

Ma is számos középkori templom mellett találunk több száz éves tiszafákat Angliában, Írországban, Franciaországban és Közép-Európa több vidékén.

A szépség és az ellentmondás fája

A tiszafa elegáns megjelenésű növény. Mélyzöld lombja egész évben díszíti a kerteket, ősszel pedig élénkpiros magköpenye különösen feltűnő látványt nyújt.

Érdekessége ugyanakkor, hogy a piros magköpeny kivételével a növény szinte minden része mérgező. Ez az ellentmondás – az élet szépsége és a halál közelsége – a keresztény értelmezésben az emberi élet törékenységére és az örök élet ígéretére egyaránt emlékeztet.

Tiszafák a veszprémi várnegyedben

A veszprémi várnegyedben sétálva az Érseki Palota kertjében is lehet találkozni tiszafákkal. Ezek a csendes, örökzöld fák nem csupán a kert díszei, hanem évszázados keresztény jelképrendszert is hordoznak. A kert történelmi környezetében különösen jól érzékelhető, hogy a keresztény kertkultúrában a növényeknek nemcsak esztétikai, hanem lelki üzenetük is volt.

Júliusban és augusztusban az esti, 18 órakor induló Fény és áhítat vezetett séta résztvevői az Érseki Palota és a Gizella Kápolna bejárása mellett a palota kertjét is megtekinthetik. A séta során nemcsak a történelmi kert szépsége tárul fel a látogatók előtt, hanem azok a növények is, amelyek évszázadok óta bibliai és keresztény szimbólumokat őriznek. A tiszafa ezek közül az egyik legbeszédesebb: az örök élet, a remény és a feltámadás jelképe, amely ma is ugyanazt az üzenetet hordozza, mint évszázadokkal ezelőtt.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Didier Descouens/Wikipedia; Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír