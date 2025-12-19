A váci börtönben misézett Marton Zsolt püspök

A püspök homíliájában a szent család példáját állította a hívek elé, hangsúlyozva az adventi időszak, a várakozás és a felkészülés jelentőségét.

Marton Zsolt beszélt az adventi színek szimbolikus jelentéséről is, kiemelve, hogy az advent harmadik vasárnapja, az öröm vasárnapja (ez december 14-én volt – a szerk.) közeledik. Ezen a napon, amely a várakozás és az ünnepre való felkészülés csúcspontját jelenti, az öröm és a remény érzése különösen fontos szerepet kap.

A mise végén a püspök minden résztvevőnek szentképet ajándékozott, emlékeztetve őket a karácsony közeledtére, és arra, hogy az ünnepi időszak a szeretet és a közösség összetartó erejéről is szól, megerősítve a vallásos és közösségi kötelékeket a börtön falain belül.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír