A Váci Egyházmegyében már az ötödik iskola kapta meg az Organikus Nevelési Intézmény címet

A váci egyházmegyei Szent Mihály Intézményfenntartó jubileumot ünnepelhetett június 5-én, hiszen ötödik intézményük kapta meg az Organikus Nevelési Intézmény címet. Ezúttal a 15. születésnapját ünneplő Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, a kitüntető oklevelet és a címtáblát Pozsár Andrea igazgatónő vette át Uzsalyné Pécsi Ritától, az Organikus Pedagógia Egyesület elnökétől.

Az ünnepen jelen volt és felszólalt a város polgármestere és alpolgármestere, valamint a fenntartó képviseletében Puskás Balázs, a Szent Mihály Intézményfenntartó főigazgatója.

„Nagy öröm és hála van a szívünkben, hiszen az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola, a Szent Mihály Intézményfenntartó ötödik intézményeként nyerte el az Organikus Nevelési Intézmény címet – kezdte beszédét Puskás Balázs főigazgató. – Ez az elismerés nem egyetlen programnak vagy módszernek szól, hanem annak a szerves, hosszú évek alatt érlelődő nevelői kultúrának, amely az iskola mindennapjait áthatja. Az intézmény családias közösségként határozza meg önmagát, ahol a katolikus keresztény értékrend, az élő istenkapcsolat és a szeretetteljes összetartozás adja a nevelés belső motorját. Küldetésük nem csupán a tudás átadására, hanem arra irányul, hogy iránytűt adjon a gyermekek kezébe, s hitben megerősödött, közösségükért felelős, szülőföldjükhöz hű, mások szolgálatára nyitott fiatalok lépjenek majd ki az iskola falai közül.

Az iskola színvonalát jól mutatja, hogy nem befelé forduló, hanem kezdeményező, kisugárzó intézmény. Ezt mutatja a Diáklektor egyházmegyei verseny megszervezése, melyben a Szentírás szeretetére, a szentmise szolgálatára és az értő, szép beszédre neveli a fiatalokat. Ugyanezt a felelős, az alapvető értékekhez hű, ám módszereiben korszerű nevelői jelenlétet mutatja a Digitális Gyermekvédelmi Konferencia is, amelyet az iskola a helyi önkormányzattal együttműködésben szervezett Hatvanban, közel kétszáz résztvevővel, Pécsi Rita neveléskutató és más szakemberek közreműködésével.”

A főigazgató elmondta, hogy a Pécsi Rita nevével fémjelzett organikus pedagógiai szemlélet szerint a nevelés az élet szolgálata: a gyermek nem „projekt”, hanem kibontakozó személyiség, akinek növekedését nem sürgetni vagy kényszeríteni kell, hanem szeretettel, világos keretekkel, kapcsolatokkal, élménnyel és értékrenddel elősegíteni, támogatni és kísérni.

„Az organikus pedagógia az egész személyiség kiteljesedését, az érzelmi intelligenciát, a kapcsolódást, a belülről fakadó növekedést és a keresztény antropológiai alapokat tekinti kiindulópontnak.

Az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola valóban organikus: a hit nem külön program, hanem a közösség levegője; a tudás nem öncélú teljesítmény, hanem életre váltható műveltség; a fegyelem nem rideg szabályozás, hanem szeretetteljes vezetés; a gyermekvédelem nem adminisztratív kötelezettség, hanem éber felelősség; a közösségi alkalmak, zarándoklatok, versenyek és a közösség javára végzett szolgálatok pedig mind ugyanabba az irányba mutatnak: hogy a gyermekekből életrevaló, terhelhető, jólelkű, örülni és szeretni tudó, élő hitű fiatalok váljanak.

Ezért méltó az Újhatvani Római Katolikus Általános Iskola erre a címre: mert nemcsak beszél az organikus nevelésről, hanem napról napra éli azt” – zárta ünnepi beszédét Puskás Balázs.

Az ünnepséget az intézmény tanulóinak színes műsora tette emlékezetessé, majd Csáki Tibor atya, az Organikus Pedagógia Egyesület spirituális alelnöke áldásával ért véget.

Forrás és fotó: Szent Mihály Intézményfenntartó/Váci Egyházmegye

Magyar Kurír