A váci püspökség is felkerülhet az utazási irodák térképére

Az egész napos tanulmányi út a Vác és Környéke TDM Nonprofit Kft. szervezésében jött létre azzal a céllal, hogy a MABEUSZ tagjainak bemutassák Vácot mint potenciális turisztikai desztinációt.

„Azoknak az utazási irodáknak, amelyek részt vettek a tanulmányi utunkon, elsősorban külföldi csoportjaik vannak, ezek a csoportok Budapesten szállnak meg általában három-négy napra. Közben csillagtúraszerűen különböző helyekre látogatnak el az országban, és mi mint egy csillagtúra-desztinációt szerettük volna Vácot bemutatni, hogy ne csak a Duna másik partjára vigyék a turistákat, hanem hozzánk is” – mondta Kelecsényi Ágnes, a Vác és Környéke TDM ügyvezetője.

A tanulmányi út résztvevőit gyalogosan és kisvonattal körbevitték Vácon, megmutatva a város legfontosabb látnivalóit és kiállításait. A szakmai nap utolsó állomása a püspöki palota volt, itt Bozóky Anita, az Egyházmegyei Szolgáltató Központ vezetője mutatta be a palotát és a kertet. Szakmai kérdéseket is feltehettek annak érdekében, hogy az információk birtokában a beutaztatási irodák be tudják programjukba építeni a Váci Egyházmegye turisztikai kínálatát.

Marton Zsolt váci megyéspüspök köszöntőbeszédében hangsúlyozta a nyitottságot, amellyel a palotába látogatókat fogadják, illetve azt, hogy az egyházmegye tárgyi és szellemi örökségét szeretnék a köz javára is fordítani.

Szakmai fórummal folytatódott a délután. Kelecsényi Ágnes a Vácon elérhető turisztikai rendezvényekről, lehetőségekről számolt be, Bozóky Anita pedig az egyházmegye turisztikai fejlesztéseiről.

A fórumon közel hatvanan vettek részt, a programra a váci és Vác környéki turisztikai szolgáltatók is hivatalosak voltak. A prezentációk után lehetőség nyílt, hogy az utazási irodák és a szolgáltatók (éttermek és szálláshelyek) kapcsolatba lépjenek egymással.

Bozóky Anita elmondta, hogy nyár óta folyamatos az együttműködés a Váci Tourinform Irodával, ami a város és az egyházmegye számára is új távlatokat nyit meg; „nagyon jól sikerült nap volt. Nemcsak a beutaztatási irodák, hanem a váci vállalkozók is nagy örömmel és nyitottsággal fogadták az egyházmegyei fejlesztéseket. Sokan szeretnének velünk együttműködni, keresni a kapcsolódási pontokat. Öröm számukra, hogy most már bárki ellátogathat a palotába, hogy a város lakosai minden hónap utolsó szombatján ingyenesen vehetnek részt idegenvezetésen” – tette hozzá.

Forrás és fotó: Váci Egyházmegye

Magyar Kurír