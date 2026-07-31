A Vatikán bankja közzétette a tavalyi évre vonatkozó fenntarthatósági jelentését

Az intézet július 28-án, kedden kiadott sajtóközleménye szerint a jelentés felvázolja az IOR hozzájárulását a fenntartható pénzügyek és az embert szolgáló, az emberi méltóságot tiszteletben tartó és a közjót előmozdító gazdaság elősegítéséhez. Kiemeli továbbá azokat az eredményeket, amelyeket az év során elért a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási (ESG) tényezőknek az Intézet tevékenységébe való integrálása terén.

A Vatikán városállamban professzionális pénzügyi tevékenységek végzésére felhatalmazott egyetlen intézményként az IOR több mint 12 ezer, a katolikus egyházhoz tartozó vagy annak szolgálatában álló ügyfelet szolgál ki több mint 110 országban. Az idők során kidolgozott működési modell révén az intézet aktív befektetési megközelítést alkalmazva fektet be a pénzügyi piacokra, amely a befektetések gondos kiválasztását ötvözi az ügyfelek befektetési céljaival és kockázati profiljaival.

Kettős lényegességi elemzés

Az előző évekhez hasonlóan a mostani jelentést is az Európai Vállalati Fenntarthatósági Beszámolási Irányelv (CSRD) alapelvei által ihletett „kettős lényegességi” elemzéssel készítették, hivatkozva a Globális Jelentéstételi Kezdeményezés (GRI) szabványaira, amely a fenntarthatósági jelentéstétel egyik vezető nemzetközi keretrendszere. Ez a megközelítés tükröződik az intézet befektetési politikájában is, amelynek célja az ügyfelek által rájuk bízott eszközök védelme és gyarapítása, miközben biztosítja, hogy a befektetések összhangban legyenek a katolikus hit alapelveivel. Az emberi életre, a környezetre, a társadalomra vagy a jó kormányzásra károsnak tekintett tevékenységeket folytató vállalatokhoz kapcsolódó pénzügyi eszközöket kizárják.

2025-ben minden vagyonkezelési termék továbbra is teljes mértékben megfelelt a katolikus etikai elveknek, miközben pozitív bruttó hozamot ért el. Az év során az IOR 67,6 millió euró gazdasági értéket generált, szemben a 2024-es 50 millió euróval, 51 millió eurós nettó nyereséggel. A létrehozott értéket a Szentatya (36%), az alkalmazottak (23%) és a beszállítók (14%) között osztották fel, míg a fennmaradó részesedést az intézet tőkéjének megerősítésére, hosszú távú stabilitásának és fenntarthatóságának támogatására tartották meg. A rábízott eszközök kezelése szintén körülbelül 142,5 millió euró értéket generált, hozzájárulva az IOR egyetemes egyház szolgálatában álló küldetéséhez.

Elkötelezettség az emberek és a környezet iránt

A jelentés kiemeli az IOR elkötelezettségét a foglalkoztatottjaiba való befektetés iránt is. 2025 folyamán az alkalmazottak több mint 2700 órányi technikai és szakmai képzésben részesültek, beleértve a megfelelésre, kockázatkezelésre és auditra, valamint vallási képzésre szánt több mint 300 órát. Az intézet folytatta strukturált pénzügyi oktatási programját is mintegy 300 ügyfél számára, elősegítve a katolikus etikai elveken és társadalmi felelősségvállaláson alapuló pénzügyi kultúrát. Környezetvédelmi szempontból az IOR folytatta erőfeszítéseit környezeti hatásainak csökkentésére energiahatékonysági intézkedésekkel, megújuló energiaforrások felhasználásával és a nyersanyag-fogyasztás csökkentését célzó kezdeményezésekkel.

Az év során az intézet felgyorsította digitalizációs és dematerializációs folyamatát az IORPortal online banki szolgáltatás folyamatos fejlesztésével és az archivált dokumentumok teljes digitalizálásával. Ezek a kezdeményezések hozzájárultak a papírvásárlás 37%-os csökkentéséhez, miközben az intézet által termelt összes hulladékot újrahasznosítási folyamatokba irányították. A 2025-ös fenntarthatósági jelentés közzétételével az IOR kiemeli folyamatos erőfeszítéseit, hogy a gondos pénzügyi gazdálkodást az emberek és a környezet iránti gondoskodással ötvözze, összhangban az egyház társadalmi tanításával és a közjó szolgálatára irányuló küldetésével.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír