A Vatikán elismerte nemzetközi katolikus társulásként a Házas Hétvége lelkiségi mozgalmat

A Házas Hétvége gyökerei az 1950-es évekig nyúlnak vissza, amikor Gabriel Calvo spanyol pap olyan programot dolgozott ki házaspárok számára, amely az őszinte párbeszédre, a házastársi kapcsolat elmélyítésére és a keresztény családi élet megújítására épült. A kezdeményezés azóta a világ minden kontinensére eljutott, és ma házaspárokat, papokat és szerzeteseket kapcsol össze az evangelizáció és a családok támogatása szolgálatában.

Az elismerés átadásakor Kevin Farrell bíboros, a dikasztérium prefektusa hangsúlyozta: a Szentszék döntése hosszú egyházi vizsgálati folyamat eredménye, melynek során megállapították, hogy a Házas Hétvége szolgálata megfelel azoknak a kritériumoknak, amelyek az Egyház hiteles közösségeit jellemzik.

A prefektus kiemelte a mozgalom elkötelezettségét az életszentségre való törekvés, a katolikus hit hirdetése, az Egyházzal való egység és az evangelizáció iránt.

Kevin Farrell bíboros arra bátorította a mozgalom tagjait, hogy továbbra is segítsék a házaspárokat és családokat hitük megélésében, legyenek a remény és a béke tanúi, valamint különös figyelemmel forduljanak a társadalom legsebezhetőbb tagjai felé. Hangsúlyozta, hogy

a Házas Hétvége küldetése nem csupán a házasságok megerősítése, hanem az Egyház evangelizáló küldetésének szolgálata is.

A vatikáni elismerés egyszerre jelent megerősítést és új küldetést a mozgalom számára. A Házas Hétvége ezzel még szorosabban kapcsolódik az egyetemes Egyház szolgálatához, miközben tovább folytatja eredeti küldetését: segíteni a házaspárokat abban, hogy kapcsolatukban és családi életükben egyre teljesebben tükrözzék Krisztus szeretetét.

Forrás és fotó: Házas Hétvége lelkiségi mozgalom



Magyar Kurír