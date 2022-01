A vatikáni Gazdasági Titkárság sajtóközleménye a 2022-es költségvetésről

A sajtóközlemény szerint a költségvetés kilencven vatikáni egységre vonatkozik, harminccal többre, mint az előző évben; 769,6 millió euró bevétellel és 803 millió euró kiadással számol, amely 33,4 millió euró hiányt jelent (ez 2021-ben 42 millió euró volt). A tavaly decemberben elfogadott vatikáni költségvetés azokra a jogalanyokra is kiterjeszti határait, amelyek nem tartoznak szorosan a Római Kúriához, de a Szentszék tulajdonában vannak, vagy annak felelősségi körébe tartoznak.

A Gazdasági Tanács 2021 júliusában jóváhagyott új rendelkezései szerint lehetővé vált olyan intézmények, mint a Babino Gesù gyermekkórház, a négy római pápai bazilika, a loretói, pompei és padovai kegyhelyek bevonása a költségvetésbe. Ezzel kapcsolatban a sajtóközlemény leszögezi, hogy jövőre újabb intézményeket vonnak majd be a büdzsébe, ezzel is korlátozva a kockázati ráhagyást. Néhány hónapon belül bemutatják a 2021-es végleges egyenleget, amelynek esetében bevezették a negyedéves számlazárást is.

A költségvetési tételeket nagyban befolyásolták a Covid–19-világjárvány okozta hatások, viszont 2022-ben a gazdasági tevékenységek fokozatos fellendülése várható. Nem így az adományok és hozzájárulások terén. A péterfillérekből származó bevétel, további forrásokkal együtt, várhatóan 47,3 millió euró összeg marad, hasonlóan 2021-hez. A tavalyi előrejelzésekhez képest – amelyek hatvan egységre vonatkoztak – a kiadások további csökkenése várható, amely 289 millió euróra tehető.

Az apostoli missziókra szánt források többsége a nehézségekkel küzdő helyi egyházak támogatását (21 százalék), a Szentszék üzenetének terjesztését (16 százalék) és a világban való jelenlétének megőrzését (16 százalék), az istentiszteleti és evangelizációs tevékenységek támogatását (16 százalék) szolgálják, valamint jótékonysági célokat (9 százalék).

A vatikáni Gazdasági Titkárság tovább folytatja az átláthatóságra, a hatékonyságra és a kiadások kezelésére vonatkozó elkötelezett tevékenységét, hogy biztosítsa a Szentszék fenntarthatóságát és elősegítse a Szentatya küldetését.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír