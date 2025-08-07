A Vatikáni Múzeum küldöttsége egy restaurált Szent Ágoston-festményt adott át XIV. Leó pápának

A találkozó során bemutattak és átadtak a pápának egy festményt, amely Szent Ágostont és egy angyalt ábrázol, és egy 18. századi ismeretlen római művész alkotása. A festmények és fából készült tárgyak restaurátorműhelye által felújított kép Szent Ágoston alakjának másolata, ahogyan Raffaello Sanzio Az Oltáriszentség disputája című, 1509-ben elkészült freskóján látható a Vatikáni Múzeum „Segnatura-termében”.

A terem, amelyben Raffaello leghíresebb freskói – köztük az Athéni iskola – találhatók, a Szentszék egykor itt ülésező legfelsőbb bíróságáról, akkori nevén a Segnatura Gratiae et Iustitiaeről (mai neve: Apostoli Signatura, latinul Tribunal Supremum Signaturae Apostolicae) kapta a nevét.

Az audiencián jelen volt Raffaella Petrini nővér, a Vatikánvárosi Állam Kormányzóságának elnöke; a Vatikáni Múzeum vezetői: Barbara Jatta igazgató, Giandomenico Spinola művészeti-tudományos igazgatóhelyettes, Alberto Albanesi gazdasági-adminisztratív igazgatóhelyettes; továbbá Francesca Persegati, a vatikáni restaurátorműhely korábbi igazgatója, valamint az új igazgató, Paolo Violini.

Jelen volt még Terence Hogan prelátus, a Vatikáni Múzeum Művészeti Pártfogói Kapcsolattartó Irodájának koordinátora, Alessandra Rodolfo, a 17–18. századi művészet osztályának vezetője, valamint Laura Baldelli mesterrestaurátor.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News; Vatikáni Múzeum

Magyar Kurír